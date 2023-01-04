رئيس «الفيفا» ينتقد «سيلفي بيليه»!

برلين (د ب أ)

أعرب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن شعوره بالاستياء والحيرة من الانتقادات التي تعرض له عقب التقاط صورة «سيلفي» بالقرب من النعش، الذي يوجد به جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

والتقط إنفانتينو الصورة بهاتفه المحمول خلال تواجده بالقرب من نعش بيليه في وسط استاد نادي «سانتوس» البرازيلي، حيث يسجى الجثمان منذ أمس الأول «الاثنين» لإتاحة الفرصة أمام مشجعي وعشاق بيليه وكرة القدم لإلقاء «النظرة الأخيرة» عليه قبل دفنه أمس اليوم الثلاثاء.

وكان بيليه توفي يوم الخميس الماضي عن عمر 82 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

وخلال زيارته إلى البرازيل أمس الأول الاثنين للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الأسطورة البرازيلي الراحل، أكد إنفانتينو أنه سيطالب جميع الاتحادات الأهلية الـ211 الأعضاء بالفيفا بإطلاق اسم بيليه على أحد الملاعب في بلادها بهدف تخليد اسم النجم الراحل، الذي لا يزال اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات، وتعريفه للأجيال الجديدة.

ولم يتفهم إنفانتينو سبب الفهم السلبي لتصرفه، وكتب عبر شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور: «وصلت للتو من رحلتي إلى البرازيل، حيث تشرفت بالمشاركة في مراسم تكريم بيليه التي جرت في فيلا بيلميرو في سانتوس». وأضاف: «أشعر بالاستياء والحيرة بعد إبلاغي بتعرضي لانتقادات واضحة من قبل بعض الأشخاص لالتقاطي صورة سيلفي وصوراً أخرى خلال المراسم أمس الأول الاثنين».

وأشار: «أريد التوضيح أنني تشرفت وتأثرت بطلب الزملاء وأفراد عائلة الأسطورة بيليه مني إذا كان بمقدوري التقاط بعض الصور معهم، وبالطبع وافقت على الفور».

وأوضح: «فيما يتعلق بالصورة السيلفي، زملاء بيليه طلبوا مني التقاط صورة سيلفي لنا جميعاً، لكنهم لم يعرفوا كيفية فعل ذلك، ولكي أساعدهم التقطت صورة لواحد منهم والتقطت صورة لنا جميعاً معه».

وتابع: «إذا كانت مساعدة زميل لبيليه ينتج عنها انتقادات، فأنا سعيد بالقيام بذلك وسأواصل المساعدة قدر استطاعتي لهؤلاء الذين ساهموا في كتابة الصفحات الأسطورية لكرة القدم».

وختم رئيس الفيفا بالقول: «أكن الكثير من الاحترام والإعجاب لبيليه ولتلك المراسم، لدرجة أنني لن أفعل أبداً أي شيء قد يكون غير محترم بأي وجه من الوجوه».