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الرياضي

تن هاج: يونايتد لا ينافس على اللقب!

تن هاج: يونايتد لا ينافس على اللقب!
4 يناير 2023 12:30

مانشستر (رويترز)
قال إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه لا يمكن اعتباره من المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى الآن هذا الموسم، لكن ثقته في التشكيلة تعززت بعد فوز آخر على بورنموث أمس «الثلاثاء». 

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وقادت أهداف كاسيميرو ولوك شو وماركوس راشفورد في أولد ترافورد يونايتد للفوز للمرة الرابعة توالياً في الدوري ليقلص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى تسع نقاط.
وحقق يونايتد أسوأ مجموع نقاط له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ولم يفز بلقب دوري الأضواء منذ 2013، عندما كان أليكس فيرجسون على رأس القيادة الفنية للفريق.
وقال تن هاج رداً على سؤال عن وجود يونايتد في السباق على اللقب: «هذه خطوة كبيرة، لا أعتقد أن يونايتد من المنافسين على اللقب، لكن ثقتي في التشكيلة ترتفع وهذه إشارة جيدة، علينا أن نبذل مجهوداً بنسبة 100 في المئة في كل مباراة، إذا حافظنا على هذه الفلسفة فمن الممكن السعي للفوز باللقب، أمامنا عمل كبير، ما زلنا في يناير ولم نصل بعد لمنتصف الموسم، المباراة القادمة جاءت سريعاً أمام إيفرتون، لذلك سنستمتع لمدة 24 ساعة قبل التركيز على المعركة المقبلة».
وفاز يونايتد بأربع مباريات متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن تهتز شباكه، وذلك للمرة الأولى منذ سلسلة من ست مباريات بين مايو وأكتوبر 2017.
ولم تهتز شباكه في الدوري على ملعبه منذ الفوز 3-1 على أرسنال في سبتمبر.
وأنقذ الحارس ديفيد دي خيا مرماه من عدة محاولات خطيرة ليحافظ على نظافة شباكه مرة أخرى أمس الثلاثاء ونال إشادة خاصة من تن هاج.

ايريك تن هاج
مانشستر يونايتد
بورنموث
الدوري الإنجليزي
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