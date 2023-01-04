أنتيتوكومبو يحتفل بـ «المعدل 55»



واشنطن (رويترز)

سجل اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 55 نقطة، في أعلى معدل بمسيرته في مباراة واحدة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود ميلووكي باكس إلى الفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 123-113.

وقاد كريستباس بورزينجيس قائمة المسجلين في ويزاردز برصيد 22 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة.

وتأخر ويزاردز في أواخر الربع الأول، وظل يطارد منافسه حتى النهاية.

وانفرد سكرامنتو كينجز بالمركز الأول، في مجموعة المحيط الهادي، بفوز مثير على يوتا جاز 117-115 في سولت ليك سيتي.

وتصدر دي آرون فوكس قائمة المسجلين في الفريقين بتسجيل 37 نقطة لسكرامنتو، بينما خسر يوتا للمباراة الخامسة توالياً.

ورغم غياب لاعبه البارز شاي جيلجيوس-ألكسندر، سحق أوكلاهوما سيتي ثاندر منافسه بوسطن سيلتيكس 150-117.

وغاب جيلجيوس- ألكسندر، الذي يبلغ متوسطه 30.8 نقطة في المباراة الواحدة، بسبب المرض، لكن ثاندر أمطر سلة سيلتيكس بتسجيل 40 نقطة في الربع الثاني و48 في الربع الثالث.