تغيير موعد «أبوظبي جراند سلام للجودو»



أبوظبي (الاتحاد)



تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رسالة تهنئة من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، بمناسبة اليوم الوطني للإمارات، وأشار فيها إلى أن الثاني من ديسمبر من كل عام، يمثل أحد الأيام الخالدة في إمارات المحبة والسلام، التي ظلت تحتضن عائلة الجودو في العالم بصدر رحب وترحاب كان مكان تقدير، مما يؤكد أنها دولة عظيمة، في ظل قيادة رشيدة طموحه.

وقال: مع وداع عام 2022 الذي شهد نشاطاً رائعاً مع عودة العديد من الأحداث الرياضية إلى التقويم السنوي، مع إضافة بعض البلدان الجديدة إلى جولة الجودو السنوية العالمية نتطلع إلى عام جديد يحمل الخير والبشري للعالم.

وحملت الرسالة رؤية وأهداف الاتحاد الدولي للجودو التي حددت الأهداف التنظيمية المقررة، من خلال تنفيذ أنشطة مختلفة تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكداً فيها أن المنظمات الرياضية الدولية، يمكن أن تسهم في مكافحة الاحترار العالمي وتغير المناخ، والمساهمة بشكل عام في أهداف التنمية المستدامة، بهدف زيادة الوعي من خلال مجتمع الجودو العالمي والرياضيين كافة.

وأشار فايزر إلى بضرورة الحرص على المشاركة في أنشطة وفعاليات «دولي الجودو» عام 2023، والذي يتضمن العديد من الأنشطة في 19 بدلا من 15 دولة، كما كان في الموسم المنصرم بانضمام دول جديدة.

ويتضمن برنامج الاتحاد الدولي للجودو تغيير موعد إقامة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، ليكون أسبوع الجودو في أبوظبي اعتباراً من 2 إلى 10 نوفمبر، بإقامة بطولة العالم للكاتا، وأيضاً بطولة العالم المفتوحة لكبار الجودو، بهدف عكس دور الرياضة ورسالتها في خدمه المجتمع، ويحق المشاركة فيها لسن ما بين 10 سنوات وحتى 80 سنة، لتكون مشاركة مجتمعية مفتوحة، مصاحبة لبطولة أبوظبي جراند سلام، بجانب بطولة محلية للأشبال والصغار لمزيد من الفائدة الفنية والمجتمعية.