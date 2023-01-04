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غنتوت يدشن «مجتمعي البولو»

غنتوت يدشن «مجتمعي البولو»
4 يناير 2023 11:30

 
غنتوت (الاتحاد)

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ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو يوم الجمعة، برنامجه المجتمعي المفتوح الذي يشهد تدشين وإيجار إسطبلات النادي الملكية بخصم 10% للحضور، والتعرف على منشآت النادي الرياضية والمجتمعية والخدمية الجديدة التي تشمل التجهيزات الأولية لافتتاح مدرسة ركوب الخيل، وأكاديمية البولو الحديثة التي يجرى إعدادها إيذاناً بافتتاحها الموسم المقبل.
وقال خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي: اليوم المجتمعي، يتزامن مع بدء الفعاليات المجتمعية التي أعدها النادي في ثوبه الجديد، والتي شملت افتتاح مطعم نادي غنتوت الفاخر المطل على ملعب الشيخ سلطان بن زايد للبولو، بجوار المسبح الخارجي، إيذاناً لاستقبال كافة مناسبات الأعضاء وأفراد المجتمع كافة.
من ناحية أخرى، ينظم النادي «السبت» بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت المباراة الخيرية الاستعراضية السنوية المقامة على كأس الهلال الأحمر الإماراتي للبولو، وتتجدد إقامتها بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والتي يعود ريعها لمصلحة هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وتمثل واحدة من المباريات التحضيرية لكأس سلطان بن زايد للبولو التي تنطلق 23 يناير الحالي، وتستمر إلى 4 فبراير، ويقوم النادي بالإعلان عن تفاصيل الفرق المشاركة وجدول المباريات في المؤتمر الصحفي 17 يناير الجاري.
وأكمل النادي كل الترتيبات لإنجاح المباراة الخيرية، عقب بطولة العام الجديد للبولو التي اختتمت مؤخراً، وأنهت اللجنة العليا المنظمة برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي الإعداد للمهرجان الخيري، الذي يشتمل على العديد من الفقرات التي تهم الأطفال والمقامة بالمنطقة المخصصة للأطفال، ويتضمن المهرجان فقره ركوب الخيل الصغيرة «بوني»، وهناك مسرح الطفل ورصدت هدايا للأطفال المشاركين، وكذلك سحوبات قيمة للجمهور، بمساهمة العديد من الجهات ممثلة في مجموعة فنادق ومنتجعات جنة وغنتوت لتجهيزات الفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
هيئة الهلال الأحمر الإماراتية
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