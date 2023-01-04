«المفاجآت» تضرب «كأس اليد»



رضا سليم (دبي)



ضربت المفاجآت الجولة الأولى لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، حيث جاءت النتائج غير متوقعة، بعدما شهدت خسارة الوصل والنصر في المجموعة الأولى، فيما حسم الشارقة القمة المبكرة أمام شباب الأهلي 32-21، في المجموعة الثانية، والتي أقيمت بصالة الفرسان، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الشارقة 14-9، ويتصدر «الملك» مجموعته مبكراً، بعدما تأجلت مباراة العين والجزيرة إلى 10 يناير المقبل باتفاق الناديين.

وشهدت المجموعة الأولى مفاجآت من «العيار الثقيل»، بفوز مليحة على الوصل 29-26 في المباراة التي جرت بصالة «الإمبراطور»، وانتهى الشوط الأول لمصلحة أصحاب الأرض 15-14، فيما فاز دبا الحصن على النصر 32-29 في المباراة التي جرت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول لأصحاب الأرض 15-13، ليتصدر دبا الحصن قمة المجموعة الأولى، رغم أنه يحتل المركز الأخير في الدوري، بعد انتهاء الدور التمهيدي يليه مليحة، فيما تراجع الوصل والنصر إلى المركزين الثالث والرابع.

ويلتقي يوم الجمعة المقبل دبا الحصن مع الوصل بصالة الحصن ومليحة مع النصر بصالة مليحة، وفي اليوم التالي يلعب شباب الأهلي مع الجزيرة بصالة «الفرسان»، والشارقة مع العين بصالة «الملك».