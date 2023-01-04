4 ميداليات لـ «شطرنج الشارقة» في «الإمارات للناشئين»



الشارقة (الاتحاد)



اختتم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج موسم 2022 بإنجاز جديد على مستوى الناشئين، بعد أن تُوج بطلاً لفئة تحت 10 سنوات في بطولة الإمارات متفوقاً على أندية أبوظبي والعين ودبي، وانتزع الذهبية بـ «العلامة الكاملة»، ومثل الفريق راشد حسين الحمادي، وصقر عيسى خميس، وخالد الحواي، وسافين سفر الله.

وانتزع فريق تحت 14 سنة الميدالية الفضية وكذلك فريق تحت 18 سنة، بينما حصد فريق تحت 12 الميدالية البرونزية لهذه الفئة والتي تُوج بلقبها اتحاد كلباء في نتيجة رائعة وغير مسبوقة.

وأشاد جمال عيسى المدفع، الأمين العام للنادي، بالنتائج التي حققها الناشئون في بطولة الإمارات للفرق، وجاءت ختاماً متميزاً لموسم 2022 المليء بالإنجازات للنادي.

وأبدى المدفع سعادته بالنتيجة الرائعة للاعبي اتحاد كلباء في أول مشاركة رسمية على مستوى الفرق، معتبراً أنه إنجاز استثنائي، مثنياً على جهود لجنة نشر اللعبة برئاسة عمر نعمان آل علي، وكذلك الجهازين الإداري والفني لاتحاد كلباء، متمنياً لهم الاستمرار بالنجاح والتقدم إلى المنصات في جميع الفئات.