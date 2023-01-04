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الرياضي

ريال مدريد.. «ولادة متعثرة»!

ريال مدريد.. «ولادة متعثرة»!
4 يناير 2023 09:51

 
مدريد (أ ف ب) 

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عبر ريال مدريد بصعوبة إلى الدور الـ16 من كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه 1-0 على مضيفه كاسيرينيو من الدرجة الرابعة بهدف البرازيلي رودريجو.
وتحتم على النادي الملكي الانتظار حتى الدقيقة 69، ولحظة تألق من رودريجو الذي قام بفاصل مهاري، وتوغل إلى داخل المنطقة بين لاعبَين وسدد كرة لولبية في المرمى.
ولعب فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بغياب العديد من النجوم أمثال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ولاعب الوسط لوكا مودريتش والألماني توني كروس.
وتأهل أيضاً الثلاثاء الى الدور الـ16 كل من فالنسيا وإسبانيول وفياريال وليفانتي وسويتا وسبورتينج خيخون.
وكان ريال مدريد استأنف المنافسات، بعد التوقف لمونديال قطر بفوزه 2-0 على مضيفه بلد الوليد في الدوري بـ «ثنائية» بنزيمة، ليتساوى نقاطاً مع غريمه برشلونة في الصدارة الذي تعادل مع إسبانيول.

كأس إسبانيا
ريال مدريد
رودريجو
فالنسيا
إسبانيول
فياريال
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