العالم يترقب لقاء جماهير باريس و«قاتل الديوك»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أجازة امتدت لأكثر من أسبوعين، على إثر تتويجه مع منتخب بلاده بكأس العالم في نسختها الـ22 بقطر، عاد النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي إلى ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، ومن المقرر أن يبدأ اليوم أولى تدريباته مع زملائه في ملعب «حديقة الأمراء» ولكنه لن يبدأ المشاركة في المباريات الرسمية إلا بصورة تدريجية.

وذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلوسبورت» إنه ليس من المتصور إمكانية مشاركته في مباراة فريقه الجمعة أمام «شاتورو» في دور الـ 32 لكأس فرنسا.

وتطرح عودة ميسي بطل العالم المتوج بـ «مونديال 2022»، إلى باريس العديد من التساؤلات، أهمها موعد مشاركته في المباريات الرسمية، ومتى يحدث ذلك على وجه التحديد، وكيفية استقبال الجماهير الفرنسية له، وهو الذي قضى على آمال منتخب «الديوك»، وقتل حلمه في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وتصدت الشبكة للإجابة عن هذه الأسئلة، وقالت إنه من الصعب مشاركته في مباراة الكأس أمام شاتورو، وإن كان من الممكن الدفع به في فترة منها، أما بالنسبة لمباريات الدوري الفرنسي «ليج آن»، واستقبال الجماهير له في ملعب «حديقة الأمراء»، إما يكون ذلك في مباراة إنجيه 11 يناير الجاري، أو في مباراة ريمس 29 من الشهر نفسه.

ومواجهة ميسي للجماهير الفرنسية التي ينتظرها المراقبون، بل والعالم كله بشغف ولهفة - والكلام للشبكة- تطرح سؤالاً آخر: أي نوع من الاستقبال سيحظى به «البرغوث» الذي رفع كأس العالم، بعد أن انتزعه بقوة من بين أيدي «الديوك» في مباراة ماراثونية، انتهت بالتعادل 3-3 في وقتيها الأصلي والإضافي، وحسمها «التانجو» بركلات الترجيح؟.

وقالت الشبكة إنها مسألة بالغة الحساسية والحرج، ولا يمكن التوقع بطبيعة الاستقبال الذي سيحظى به ميسي، ورد فعل الجماهير.

أما السؤال الأخير والأهم، يتعلق بمسألة تجديد عقد ميسي مع النادي الباريسي، والمقرر أن يتم الانتهاء منه خلال هذا الشهر، ما لم يكن للنجم الأرجنتيني رأي آخر.

وأشارت الشبكة إلى أن الجانبين - النادي واللاعب - كانا توصلا في ديسمبر الماضي إلى اتفاق من حيث المبدأ على التجديد، ولكن لم يتم توقيع أي عقد بصورة رسمية، ومن المتوقع أن تتضح الصورة تماماً قبل انتهاء هذا الشهر. وحرصت الشبكة على أن تؤكد أن المفاوضات بين الجانبين تتقدم بصورة جيدة، وإنهما على ثقة في إنهاء هذا الملف في الوقت المناسب.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في يونيو 2023، وتتوقع مصادر صحفية عديدة احتمال مواصلته لمغامرته الفرنسية في 2024.

وفي سياق متصل، كان النجم الفرنسي المخضرم جيرومي روتين مقدم برنامج «روتين يشتعل» على شبكة مونت كارلو سبورت، حرص على أن ينصح ميسي بعدم اصطحاب كأس العالم معه إلى باريس، للاحتفال به أمام الجماهير الفرنسية الحزينة على ضياع الكأس من منتخبها الوطني، نظراً للعلاقة المتوترة بين هذه الجماهير وجماهير الأرجنتين منذ الأحداث التي وقعت بعد مباراة نهائي المونديال، ما قد يجعل استقبال «البرغوث» باهتاً في «حديقة الأمراء».