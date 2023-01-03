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738 «بيليه» في البيرو

بيليه
4 يناير 2023 00:47

ليما (أ ف ب) 

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فقد عالم كرة القدم «الملك» بيليه نهاية 2022، لكن الواضح أن اسم هذا اللاعب الأسطوري سيعمّر طويلاً، خصوصاً من خلال 738 طفلاً حملوا الاسم نفسه في البيرو العام الماضي.
وحسب قائمة نشرها السجل الوطني للأحوال المدنية، سُجل 738 طفلاً باسم بيليه، أو ري بيليه (الملك بيليه)، أو إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الحقيقي للاعب الفائز ثلاث مرات مع منتخب بلاده بكأس العالم. بيّن السجل الوطني أيضاً أن 551 فتاة وُلدت سنة 2022 سُميت الملكة إليزابيث أو إليزابيث الثانية، تيمناً بملكة بريطانيا الراحلة.

البيرو
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