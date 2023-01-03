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الرياضي

سالمين خميس يدخل دائرة ترشيحات «العميد»

سالمين خميس
4 يناير 2023 00:47

معتصم عبدالله (دبي)

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دخل المدافع سالمين خميس لاعب شباب الأهلي ضمن دائرة المرشحين للانتقال إلى صفوف النصر خلال فترة «الميركاتو الشتوي» المقرر في الفترة من 11 يناير الجاري وحتى 8 فبراير المقبل، ضمن خطة إعادة ترتيب أوراق «العميد» الذي يحتل المركز الـ 12 في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 7 نقاط بنهاية الجولة 12.
ويعاني «الأزرق» على الصعيد الدفاعي في الدوري، بعدما استقبلت شباك الفريق 24 هدفاً في 12 مباراة في الدوري كثالث أضعف خط دفاع بعد فريقي الظفرة برصيد 36 هدفاً، والبطائح 25 هدفاً، في الوقت الذي غاب فيه سالمين «31 عاماً» عن المشاركة مع «الفرسان» خلال الموسم الحالي 2022- 2023.
وتبدو التغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب والمواطنين أولوية في «العميد»، حيث من المقرر أن يكون الجامبي ديمبو داربوي أول المغادرين لقائمة «الأزرق»، بجانب المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس، إضافة التي التدعيم على صعيد اللاعبين المواطنين في أكثر من مركز.
وربطت تقارير نادي النصر بطلب خدمات بعض لاعبي الدوري أمثال محمد أحمد مدافع العين، بجانب زايد العامري مهاجم الجزيرة، قبل أن تضم الترشيحات المدافع سالمين خميس.

سالمين خميس
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