مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن: «الفايضة» تكسب كأس اللقايا و«السلع» على قمة الجعدان

عبدالله عامر (التلة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، مساء أمس، منافسات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل التلة 2023، كما شهد السباقات التي خصصت لفئة اللقايا لمسافة 5 كلم على أرضية ميدان التلة، جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل.

وكسبت «الفايضة» لمانع علي بن حماد الشامسي كأس اللقايا الأبكار المفتوح، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 7:29:03، وفي الشوط الثاني وبندقية الجعدان المفتوح عاد شعار بن حماد من جديد مع «السلع» لمانع علي بن حماد الشامسي محققاً المركز الأول، وأنهى مراحل الشوط في 7:24:09، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «الهدة» لعلي غانم بن يداه المنصوري بزمن قدره 7:35:2، الشوط الرابع «حربة» لعتيق مطر حسن القبيسي بتوقيت قدره 7:35:1، الشوط الخامس «برلمان» لعلي محمد سعيد النابت المري بزمن قدره 7:33:5، الشوط السادس «ضاري» لناصر شطيط سالم الكتبي بزمن قدره 7:32:7، الشوط السابع «عاليه» لمحمد راشد بورويس الكتبي بزمن قدره 7:36:5، الشوط الثامن «شواهين» لسالم سعيد بن منانة الكتبي بزمن بلغ 7:32:9، الشوط التاسع «شنذار» لعبدالله سعيد سالم الكعبي بزمن قدره 7:32:7، الشوط العاشر «العزم» لمحمد طبازة سالم الدودة العامري بزمن قدره 7:33:6، الشوط 11 «وثايق» لسالم علي خميس العويسي بتوقيت قدره 7:38:1، الشوط 12 «ليان» لعبدالعزيز خالد العطية بتوقيت قدره 7:34:8، الشوط 13 «الظبي» لمحمد علي حمد الشامسي بزمن قدره 7:39:14، الشوط 14 «هتون» لعلي حموده علي الظاهري بزمن قدره 7:38:7.

تصدرت «سلابة» لراشد صابر بن سعيد الكتبي، مراحل الشوط الأول لفئة «اللقايا» الأبكار ضمن منافسات الفترة الصباحية لفئة اللقايا التي أُقيمت على أرضية ميدان التلة، في افتتاح منافسات اليوم الثالث، وقطعت «سلابه» مراحل الشوط في بتوقيت زمني قدره 7:27:09 دقيقة، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «مكارم» لسلطان محمد عمير الغفلي، محرزة المركز الأول للمهجنات بزمن قدره 7:27:09 دقيقة.

وانتصر «مياس» لعلي محمد راشد الغفلي على منافسيه في الشوط الثالث للجعدان، بتوقيت زمني قدره 7:36:00، وفي الشوط الرابع انتزع «شعاق» لطارش مفرح مطر المسافري، ناموس الشوط، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 7:33:01 دقيقة.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «حضور» لمصبح صروخ النعيمي بزمن قدره 7:40:4، الشوط السادس «نهابة» لراشد سالم الغيلاني بزمن قدره 7:36:0، الشوط السابع «زجنجل» لراشد خميس الغويص السويدي بزمن قدره 7:35:4، الشوط الثامن «مشراق» لمانع علي حماد الشامسي بزمن قدره 7:38:5، الشوط التاسع «العالمية» لحمد نافع الشدي المنصوري بزمن قدره 7:43:0، الشوط العاشر «العبور» لمنصور ناصر سرود الخييلي بتوقيت زمني قدره 7:38:01 دقيقة، الشوط 11 «مخلاب» لحميد غاسي سعيد العمري بزمن بلغ 7:40:06 دقيقة، الشوط 12 «الفيصل» لسالم سعيد منانة الكتبي، بتوقيت زمني قدره 7:32:02 دقيقة، الشوط 13 «هوايل» لمحمد صالح مجرن العامري، في توقيت زمني قدره 7:39:04، الشوط 14 «ناصية» لسعيد محمد سعيد المسند، بزمن بلغ 7:36:06 دقيقة، الشوط 15 «هملول» لحمد شطيط سالم الوهيبي، بتوقيت زمني قدره: 7:35:0 دقيقة. الشوط 16 «شغموم» لفلاح جلوي سبعان العجمي، بزمن بلغ 7:35:02 دقيقة، الشوط 17 «الحذرة» لسلطان سالم سليم الدرعي، بتوقيت زن قدره 7:42:01 دقيقة، الشوط 18 «أريام» لعلي جميل سباح الوهيبي، بتقويت زمني قدره 7:42:02 دقيقة، الشوط 19 «معبي» لسعد جابر حمد حنزاب المري، بتوقيت زمني قدره 7:40:05 دقيقة، الشوط 20 «رهمان» لسالم بخيت طريبيش المنصوري، بتوقيت زمني قدره 7:38:06 دقيقة، الشوط 21 «مستوى» لناصر بخيت النوبي العامري، بتوقيت زمني قدره 7:45:07 دقيقة، الشوط 22 «موظ» لمحمد غريب مصبح الكتبي، بتوقيت زمني قدره 7:43:03 دقيقة، الشوط 23 «همول» لسالمين مبارك حمود المنصوري، بتوقيت زمني قدره 7:40:01 دقيقة، الشوط 24 «راهي» لسعيد خليفة خويتم العامري بزمن قدره 7:40:6، الشوط 25 «سمحة» لسعود علي عامر الجابري بزمن بلغ 7:45:6، الشوط 26 «سلام» لحمد راشد حمد غدير الكتبي بزمن قدره 7:42:1، الشوط 27 «شاهين» لسلطان علي بن عمر الظاهري بتوقيت بلغ 7:40:0، الشوط 28 «متعب» لحمد سعيد غانم بن يريو المنصوري بتوقيت قدره 7:40:2، الشوط 29 «الوثبة» لعلي دحبة سعيد زفنة العفاري بتوقيت قدره 7:44:6، الشوط 30 «مرحبا» لهادف محمد حريحر المنصوري بزمن قدره 7:43:7.