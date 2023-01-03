«ثروة» تحرز لقب «شرايا» و«الشامخة» تتصدر الحقايق

عجمان (وام)

شهد اليوم الثالث من مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023» المقام في عجمان، منافسة وتحدياً بين ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى المراكز الأولى في أشواط اللقايا المحليات والمهجنات الأصايل.

وتم تتويج الفائزين في أشواط المزاينة لليوم الثالث على التوالي، بحضور مطر علي بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، ومحمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط لقايا شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة)، عن فوز «ثروة» لمالكها محمد سالم علي بن سميط آل علي بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «حلوة» لمالكها جمعة سعيد عبيد بدر العليلي، وحلت في المركز الثالث «هقوه» لمالكها عبدالله جمعه خميس السويدي، وفي المركز الرابع «وعد» لمالكها عبيد سيف راشد الرايحي العليلي، وفي المركز الخامس «جبارة» لمالكها محمد عبدالله محمد حسن اليماحي.

وفازت في شوط حقايق لقايا تلاد محليات لأبناء القبائل، «مياسة بن معلا» لمالكها علي محمد علي مرشد المرر بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني «الذاير» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي المركز الثالث «الظفرة» لمالكها سالم محمد عبد الله بوعوانة المنصوري، وجاءت «الغزيل» لمالكها أحمد إبراهيم خليل سيف القبيسي في المركز الرابع، وفي المركز الخامس «خيال» لمالكها محمد صالح محمد عمر الكثيري.

وفي شوط لقايا شرايا محليات لأبناء القبائل، فازت «صوغة» لمالكها زايد محمد مبارك سعيد الأحبابي بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني «الريم» لمالكها مبارك علي محمد حمد المزروعي، وفي المركز الثالث «بنت صوغان» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، وفي المركز الرابع «مياسة» لمالكها عمر عوض عبدالله قاسم العامري، وفي المركز الخامس «عوايد» لمالكها خالد حميد عبدالله بن محمد القريني.

أما في شوط حقايق مهجنات أصايل لأبناء القبائل فحصدت المركز الأول «الشامخة» لمالكها مبارك محمد سعيد حمد المنصوري، وحلت في المركز الثاني «نجود» لمالكها ساري معيوف محمد ساري المنصوري، وفي المركز الثالث «حربة» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، و«ضي» لمالكها مبارك سلطان أحمد المنهالي في المركز الرابع، وجاءت بالمركز الخامس «الرامسة» لمالكها سالم سيف محمد المقبالي.