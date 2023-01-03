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فارس خلف المزروعي يزور «مزاينة الإبل» في «مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن»

فارس خلف المزروعي يزور «مزاينة الإبل» في «مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن»
4 يناير 2023 00:47

عجمان (وام)

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زار معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، موقع مزاينة الإبل ومسابقة المحالب في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023» والمقام في عجمان. رافق معاليه خلال الزيارة، عبدالله مبارك المهيري المدير العام لاتحاد سباقات الهجن، ومحمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، والشاعر حمد السعيد عضو لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون.
واطلع معاليه على مزاينة الإبل والإجراءات المتبعة وآلية التحكيم وسير العمل في الموقع، والتقى أعضاء لجان التحكيم والفرز والتشبيه واللجنة الطبية، وتعرف من مدير مزاينة الإبل بالمهرجان على مراحل المزاينة من لحظة الدخول إلى تتويج الفائزين.
كما اطلع على مسابقة المحالب، والتقى أعضاء لجنة المسابقة والعاملين فيها، واستمع لشرح موجز من مشرف المسابقة عن آلية المسابقة التي يتم خلالها احتساب معدل إنتاج الحليب خلال مدة إقامة الإبل المشاركة في المسابقة.
وثمن معاليه دور القيادة الرشيدة في النجاح الكبير الذي يسجله المهرجان عاماً بعد عام، والذي يعكس اهتمام دولة الإمارات بمشاريع الحفاظ على التراث الأصيل والترويج له وتعريف العالم به، مشيداً بالمشاركات الواسعة بمزاينة الإبل في المهرجان من داخل دولة الإمارات ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعكس حرص مُلاك الإبل على التمسك بالموروث وتعليمه للأبناء والأحفاد.
ويُشارك ملاك الإبل خلال المزاينة ومسابقة المحالب في 28 شوطاً خصص لها 280 جائزة قيمة، منها 24 شوطاً و240 جائزة لمزاينة الإبل موزعة على 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول) ضمن 4 أشواط يومية (شرايا محليات عام لأبناء القبائل، تلاد محليات عام لأبناء القبائل، شرايا محليات لأبناء القبائل، مهجنات أصايل عام لأبناء القبائل)، و40 جائزة لمسابقة المحالب موزعة على 4 أشواط (شوط عرابي محليات، شوط خواوير محليات، شوط المهجنات الأصايل، شوط محليات لأبناء القبائل، وشوط المهجنات الأصايل).

مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن
فارس خلف المزروعي
مزاينة الإبل
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