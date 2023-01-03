مهرجان ولي عهد دبي للقدرة: الشامسي بطل الإسطبلات الخاصة في سيح السلم

محمد حسن (دبي)

خطفت إسطبلات «إس إس»، العائدة لسلطان السبوسي، الأضواء في سباق الإسطبلات الخاصة، الذي أقيم أمس «الثلاثاء» بمدينة دبي الدولية للقدرة، ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي انطلق الخميس الماضي. وحققت إسطبلات «إس إس» المركزين الأول والثاني بالإضافة إلى المركز العاشر، في السباق الذي امتد لمسافة 101 كلم وشهد مشاركة 186 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة. وأحرز الفارس سعيد أحمد الشامسي المركز الأول على صهوة «بولي» لإسطبلات «إس إس» قاطعاً المسافة بزمن قدره 3:26:48 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.30 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني بفارق جزء من الثانية رفيقه في الإسطبل برايان فيريرا على صهوة «إس إم بورشة».

فيما جاء في المركز الثالث سهيل علي الغيلاني على صهوة «أبسليوت دو فون بيرول» لإسطبلات «إس أم»، مسجلاً زمناً قدره 3:26:50 ساعة.

وقدم بطل السباق أداء قوياً خلال المراحل المختلفة، حيث ظل في المركز الثاني في المرحلتين الأولى والثانية ثم تصدر المرحلة الثالثة، واستطاع ان يحافظ على صدارته خلال المرحلة الأخيرة والحاسمة رغم المطاردة القوية من الوصيف وصاحب المركز الثالث.

عقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، حيث نال البطل الكأس الذهبي، والوصيف الكأس الفضي، وصاحب المركز الثالث الكأس البرونزي.



تحدي الأفراس اليوم

ينطلق في السابعة من صباح اليوم، سباق اليمامة المخصص للأفراس فقط لمسافة 119 كلم، وهو السباق قبل الأخير في مهرجان سمو ولي عهد دبي، وتم تقسيم المسافة إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 40 كيلومتراً وتم ترسيمها بالألوان الصفراء، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية ومسافتها 32 كيلومتراً وتم ترسيمها بالألوان الحمراء، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة ومسافتها 27 كيلومتراً بالألوان الزرقاء، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة ومسافتها 20 كيلومتراً بالألوان البيضاء.