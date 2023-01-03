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مهرجان الظفرة للصيد بالصقور على خط الانطلاق

مهرجان الظفرة للصيد بالصقور على خط الانطلاق
4 يناير 2023 00:47

مصطفى الديب (أبوظبي)

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يفتح نادي أبوظبي للصقارين غداً، باب التسجيل لمسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور، التي ينظمها النادي على هامش فعاليات مهرجان الظفرة التراثي، وتنطلق المسابقة الاثنين المقبل بميدان مدينة زايد، على أن تستمر حتى 12 من الشهر نفسه.
وتتضمن المسابقة ستة أشواط تلواح للعامة، أربعة منها لفئة الفرخ واثنين للجرناس، وخصص النادي جوائز مالية قيمة للفائزين تبلغ 810 آلاف درهم، ويحصل بطل كل شوط من الأشواط الستة على 80 ألف درهم، فيما يحصل الوصيف على 25 ألف درهم والثالث على 15 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 10 آلاف درهم والخامس على خمسة آلاف درهم. وتنطلق المنافسات في اليوم الأول بشوطي الجير شاهين - فرخ والجير تبع - فرخ، فيما يقام في اليوم الثاني شوطا الجير- فرخ والجير قرموشة - فرخ، وفي اليوم الثالث تقام منافسات الجير شاهين والجير تبع - جرناس، وتختتم المنافسات بإقامة شوط الجير والجير قرموشة - جرناس.
وتأتي المسابقة بعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور التي شهدت مشاركة واسعة، وحققت نجاحات كبيرة سواء على الصعيد الفني أو التنظيمي.
من جانبه، أعرب سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين عن ثقته التامة في إقبال الصقارين على المشاركة في مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور، مشيراً إلى أن المسابقة اعتادت سنوياً أن تشهد إقبالاً كبيراً، لاسيما وأنها تأتي بعد مسابقة مهرجان الشيخ زايد، التي حققت نجاحات كبيرة على مستوى المشاركة والمستوى الفني. وقال: المسابقة تأتي قبل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الحدث الأهم والأكبر لصقاري الإمارات الذي ينطلق بعد أيام، الأمر الذي يعني أن الجميع يراهن على هذه المسابقة من أجل الاستعداد بشكل قوي.

الصيد بالصقور
مهرجان الظفرة
نادي أبوظبي للصقارين
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