«الأبيض» يستقر على 90% من تشكيلة «خليجي 25»

معتز الشامي (دبي)

بشعار الجدية والتركيز، يواصل منتخبنا الوطني تدريباته اليومية التي يجريها في البصرة، على الملعب الفرعي للمدينة الرياضية، استعداداً لانطلاقة مشواره في بطولة «خليجي 25»، التي تقام في البصرة، حيث خاض «الأبيض» مرانه بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا وجهازه المعاون بمشاركة جميع اللاعبين. ويؤدي المنتخب تدريباته وسط برودة الطقس الشتوي في البصرة، والتي تهبط فيها درجات الحرارة حتى 8 درجات مساء في شهر يناير الجاري، إلا أن الجهاز الفني عمد على التركيز على الجوانب اللياقية والبدنية، بالتوازي مع النواحي التكتيكية والخططية. ويؤدي المنتخب تدريباته مساء اليوم، بتنفيذ عدة الجمل «التكتيكية» التي يركز عليها الجهاز الفني، عبر التحرك في الملعب طولاً وعرضاً، والانطلاقات السريعة من العمق وعبر الأطراف، وذلك لعلاج سلبيات التجارب الودية الأخيرة، والتي تمثلت في التسرع باللمسة الأخيرة، وعدم تقارب الخطوط عند القيام بالضغط الهجومي على دفاعات المنافس.

واستقر الجهاز الفني على 90% تقريباً من التوليفة التي يسعى إليها رودولفو أروابارينا للاعتماد عليها خلال «خليجي 25»، والتي يتوقع ألا تخرج عن نفس التشكيلة التي خاضت مواجهة لبنان مع بعض التغييرات البسيطة، حيث سيلعب علي صالح بجوار حارب سهيل ويتبادلان الأدوار مع ليما، بينما سيكون كايو هو المهاجم الوحيد للمنتخب، بالإضافة إلى تيجالي كبديل، وقد شهدت التدريبات تألق العديد من اللاعبين، لاسيما الثلاثي، ليما وكايو وتيجالي، فضلاً عن حارب سهيل وعلي صالح وخالد الظنحاني وعبدالله رمضان، كما يتوقع أن يكون لوليد عباس دور في قيادة الخط الخلفي خلال البطولة.

وعمد الجهاز الفني على منح اللاعبين السالف ذكرهم أدواراً متعددة في أداء المنتخب عند افتقاد أو امتلاك الكرة، خصوصاً في كيفية التحرك لرقابة عناصر المنتخب البحريني، الذي يتمتع بالتجانس والتفاهم والسرعة في الأداء، حيث تمسك الاتحاد البحريني بالاستقرار الفني للمدرب البرتغالي سوزا، الذي حصد لقب «خليجي 24»، قبل أكثر من عامين. وارتكز العمل خلال المحاضرات الصباحية النظرية، على تشديد التمسك بضرورة منح تعليمات للاعبين تتعلق بالجدية داخل الملعب واللعب بروح قتالية، والتعامل مع كل مباراة على حدة، حيث ينصب التركيز حالياً على «الديربي» المنتظر أمام الأحمر البحريني حامل اللقب، وهي المباراة التي تتطلب الأداء بروح قتالية ورغبة قوية في الفوز.

وقد طالب أروابارينا جميع اللاعبين بعدم التهاون في التدريبات، أو المباريات، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار تمنح الفريق الثقة اللازمة لاستكمال باقي المحطات الهامة بدور المجموعات، على أمل التأهل للدور الثاني، كما شدد رودولفو على أهمية استغلال الفرص التي تتاح وترجمتها إلى أهداف، وهو ما يتطلب ضرورة اليقظة أمام المرمى في نقل الكرات أو التسديد المباشر على المرمى.

وكان المنتخب قد عانى مؤخراً من عقم تهديفي، بعد سلسلة النتائج السلبية التي مني بها في محطاته التحضيرية، سواء في معسكر النمسا أو في التجمع قبل الأخير نوفمبر الماضي، وعرف طعم الفوز فقط أمام منتخبي كازاخستان 2-1 ولبنان 1-0، ويحتاج المنتخب للحصول على الثقة والأداء القوي والمقتنع، لمواجهة الفرق التي تدخل البطولة بغرض المنافسة، حيث يركز الجهاز الفني على علاج العقم الهجومي، لهز شباك المنافسين، بعدما وصل الأداء الدفاعي للمنتخب لمرحلة متطورة.



دروس تحكيمية للاعبي منتخبنا

عقدت اللجنة المنظمة لدورة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، ورشة عمل تحكيمية بحضور أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وذلك في مقر إقامة البعثة في البصرة.

وتناولت الورشة التي قدمها المحاضر الدولي إسماعيل الحافي، آخر التعليمات الخاصة بقانون لعبة كرة القدم والإجراءات التحكيمية التي سيتم اتباعها خلال خليجي 25 واستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

كما تم خلال الورشة استعراض وشرح عدد من الحالات التحكيمية والقرارات المتخذة بشأنها، منها حالات الطرد واحتساب ضربات الجزاء والمخالفات التي تستدعي تدخل تقنية الفيديو المساعد وغيرها.