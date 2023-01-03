«الأحمر» البحريني يعلن جاهزيته لمشوار الدفاع عن لقب كأس الخليج

دبي (الاتحاد)

وصل إلى البصرة أمس وفد المنتخب البحريني حامل لقب «خليجي 24»، وذلك للمشاركة في منافسات النسخة 25 من البطولة، والتي تقام من 6 إلى 19 الجاري، وترأس الوفد مهند الأنصاري عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات، وضم الوفد راشد الزعبي، الأمين العام للاتحاد البحريني ومحمد سالمين مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد. وأعلن المنتخب البحريني جاهزيته للمنافسة في المجموعة الثانية مع منتخبنا الوطني إلى جانب الكويت وقطر، بهدف الدفاع عن لقبه، حيث وضع هدفاً أولياً بالتأهل للمربع الذهبي، ثم التفكير في الوصول للنهائي ومحاولة تكرار الفوز باللقب. وقد أعلن المدرب البرتغالي للمنتخب هيليو سوزا، قائمة تضم 23 لاعباً يشاركون في البطولة، وهم سيد محمد جعفر، إبراهيم لطف الله وعمر سالم، لحراسة المرمى، ومحمد عادل، إبراهيم الختال، سيد رضا عيسى، وليد الحيام، سيد ضياء سعيد، مهدي حميدان، كميل الأسود، علي مدن، علي حرم، عبدالوهاب المالود، أحمد الشروقي، أحمد بوغمار، مهدي عبداللطيف، عبدالله يوسف، حمد شمسان، عبدالله الخلاصي، جاسم الشيخ، محمد مرهون، أمين بن عدي وحمزة عبدالله. واختتم الأحمر الكروي تدريباته أول من أمس بحصة تدريبية مسائية على استاد الأهلي، بمشاركة جميع اللاعبين، قبل التوجه للبصرة أمس، وخوض أول مران على ملعب المدينة الأولمبي. من جانبه أكد الشيخ علي بن خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، على ثقته في أن يقدم الأحمر المستوى المنتظر منه وأن يلعب بثقة بهدف المنافسة على اللقب، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لمشاركة المنتخب الوطني في منافسات كأس الخليج.