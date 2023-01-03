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«الأخضر» إلى العراق بطموحات جديدة

«الأخضر» إلى العراق بطموحات جديدة
4 يناير 2023 00:47

رضا سليم (دبي)

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تغادر بعثة منتخب السعودية لكرة القدم، الرياض اليوم، متوجهة إلى البصرة للمشاركة في «خليجي 25»، حيث يدشن مواجهاته في البطولة أمام منتخب اليمن يوم الجمعة المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، على أن يخوض يوم الاثنين 9 يناير مباراته أمام «أسود الرافدين»، ويلعب مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام منتخب عمان يوم الخميس 12 يناير الجاري.
كان ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي، قد عقد اجتماعاً مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري والطبي في مقر إقامة المنتخب بالرياض، على هامش المعسكر الإعدادي المقام تحضيراً للبطولة، وأثنى المسحل على الانضباطية العالية لدى اللاعبين في الانضمام للمعسكر، مشيداً بمستوى الحرص والاهتمام الكبيرين على الظهور بالشكل الأمثل خلال تمثيل الوطن، متمنياً لهم التوفيق في البطولة.
وجاء الاجتماع على هامش الحصة التدريبية الأولى للمنتخب على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي السعودي والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مراناً خططياً على البناء تحت الضغط العالي، أعقبه مناورة على ثلثي مساحة الملعب.
كان الجهاز الفني قد أعلن القائمة النهائية للمشاركة في البطولة وتضم 23 لاعباً، هم ثلاثي حراس المرمى نواف العقيدي، وعبدالباسط هوساوي، ومحمد العبسي، ومدالله العليان، ومحمد أبو الشامات، وأحمد بامسعود، وحسين الصبياني، وزياد الصحفي، ومشعل الصبياني، وريان حامد، وقاسم لاجامي، ورياض شراحيلي، وفيصل الغامدي، وعوض الناشري، ونايف مسعود، ومصعب الجوير، وسعد الناصر، وحسين العيسى، وسميحان النابت، وتركي العمار، وأحمد الغامدي، ورائد الغامدي، ومحمد مران.

الأخضر السعودي
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