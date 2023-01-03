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خليجي 25.. «الأزرق» يحارب المعاناة الهجومية بتغيير طريقة اللعب

خليجي 25.. «الأزرق» يحارب المعاناة الهجومية بتغيير طريقة اللعب
4 يناير 2023 00:47

دبي (الاتحاد)

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يتوقع المراقبون أن يعاني منتخب الكويت هجومياً خلال بطولة «خليجي 25»، وذلك بعدما تعرض أبرز لاعبيه في الخط الأمامي للإصابة، بعد غياب عبدالعزيز علي مروي ويعقوب الطرارة، بينما ضمت قائمة «الأزرق» المهاجم شبيب الخالدي فقط.
ورداً على التخوفات من غياب الهداف عن تشكيلة منتخب الكويت خلال البطولة، أكد عبدالرحمن الموسي مدير المنتخب الكويتي، أن البرتغالي بينتو مدرب منتخب الكويت، استعان بعدد من اللاعبين أصحاب القدرات الهجومية في مراكز مختلفة مثل فيصل زايد وإبراهيم كميل، لمساندة شبيب الخالدي في المقدمة، وأضاف في تصريحات صحفية: «الأهم هو قدرة اللاعبين على التكيف، مع فكر المدرب أثناء البطولة، وقدرة المدير الفني على استخراج أفضل ما لديهم». وكان المنتخب الكويتي قد التقى أسود الرافدين ودياً في البصرة قبل عدة أيام وخسر بهدف نظيف من دون رد، وعن وضعية المنتخب وحالة التخوف من غياب بصمة الأزرق قال: «لا يوجد ما يدعو للقلق قبل خليجي 25، خصوصاً أن البطولة هي مرحلة أولى في مشوار تجهيز المنتخب لمنافسات أكثر قوة، عبر خطة الإعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026».

منتخب الكويت
خليجي 25
المنتخب الكويتي
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