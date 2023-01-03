رونالدو: «أنا عالمي»

الرياض (وكالات)

قدم نادي النصر السعودي لاعبه الجديد، النجم البرتغالي الكبير، كريستيانو رونالدو، في احتفالية جماهيرية ضخمة، في استاد مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وقال قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الاحتفالية: «أنا عالمي» تعبيراً عن سعادته بالانضمام إلى النصر.

وقال في المؤتمر الصحفي: إن عمله انتهى في أوروبا، مشيراً إلى أنه يستمتع بالتحديات الجديدة داخل الملعب وخارجه.

وانضم رونالدو، الذي كان بلا نادٍ بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر الماضي، إلى النصر الأسبوع الماضي بعقد يستمر عامين ونصفاً في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (210.94 مليون دولار).

وحقق رونالدو الكثير من الألقاب بعد مسيرة مبهرة في ريال مدريد بين عامي 2009 و2018 فاز فيها بالدوري الإسباني مرتين والكأس مرتين ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.

كما فاز بالدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة في ثلاث سنوات أمضاها في يوفنتوس قبل عودته إلى صفوف يونايتد، الذي كان قد فاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات وكأس الاتحاد مرة واحدة وكأس الرابطة مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وتابع رونالدو: أنا فخور للغاية باتخاذ هذا القرار الكبير في حياتي. في أوروبا، انتهى عملي.

وقال: فزت بكل شيء، لعبت في أهم الأندية الأوروبية والآن، إنه تحد جديد في آسيا.

وأضاف رونالدو أن عدداً من الأندية من أنحاء العالم أبدت اهتمامها بالتعاقد معه بعد رحيله عن يونايتد، لكنه آثر الانتقال إلى النصر لأنه يقدم له فرصة لأن يترك بصمته خارج الملعب.

وقال رونالدو: أنا ممتن للنصر، لمنحي هذه الفرصة لتطوير كرة القدم للجيل الشاب وللمرأة كذلك، بالنسبة لي، إنه تحد لكنني أيضاً أشعر بسعادة غامرة وبالفخر.

وأضاف: يمكنني القول الآن، كانت أمامي العديد من الفرص في أوروبا والبرازيل وأستراليا وأميركا، وحتى في البرتغال، حاولت العديد من الأندية التعاقد معي، لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، لأطور ليس فقط كرة القدم وإنما جوانب أخرى من هذا البلد.

وتحاشى اللاعب البالغ عمره 37 عاماً الرد على أسئلة بخصوص الانتقادات التي أثارها انتقاله إلى السعودية قائلاً: أنا لاعب فريد، بالنسبة لي هذا عادي.

وقال رودي جارسيا مدرب النصر: إن التعاقد مع رونالدو خطوة هائلة بالنسبة للدوري السعودي.

وأضاف: في حياتي، رأيت أن مهمة تدريب اللاعبين العظماء أمثال كريستيانو هي الأسهل فليس هناك ما يمكنني أن أعلمهم إياه.

وتابع: كما قال، نحن هنا للفوز، لا شيء آخر. أريده أن يستمتع باللعب مع النصر والفوز مع النصر، هذا كل شيء.