980 ألف دولار جوائز «الأمسية الأولى» لـ «كرنفال كأس دبي العالمي»

دبي (الاتحاد)

ينطلق مساء يوم الجمعة المقبل، كرنفال كأس دبي العالمي، أحد أهم أيام السباقات في الإمارات بمضمار ميدان، حيث يستقبل الخيول والفرسان والمدربين من حول العالم.

ويقدم الجوائز التي تبلغ قيمتها 980 ألف دولار أميركي مصنع زعبيل للأعلاف، وتتألف الأمسية من سبعة أشواط، أهمها الجولة الأولى من تحدي آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة، للفئة الثانية بجوائزه التي تبلغ 250,000 دولار، وكذلك سباق قلعة الفهيدي للفئة الثانية بجوائزه التي تبلغ 180,000 دولار، على مسافة 1400 متر، بالمسار العشبي، والذي فاز بنسخته الماضية في 2022 «نافال كراون»، الذي استطاع تحقيق انتصار رفيع بعد ذلك في سباق بلاتنيوم جوبيلي ستيكس للفئة الأولى برويال آسكوت.

وتضم الأمسية المميزة سباقين لخيول السرعة، وهما سباق ارتجال دبي داش «ليستد» بجوائز 100,000 دولار، على مسافة 1000 متر على المسار العشبي، وسباق الفئة الثالثة دباوي ستيكس، بجوائز 150,000 دولار، على مسافة 1200 متر على المسار الرملي.

ومن ضمن سباقات الأمسية سباق دبي ريسينج كلوب كلاسيك، على مسافة 2410 أمتار، عشبي، وسباق جميرا كلاسيك التحضيري، على مسافة 1400 متر عشبي، والذي يمنح خيول الثلاث سنوات فرصة للتألق، وللخيول العربية الأصيلة نصيب بالأمسية من خلال الجولة الأولى من تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى على مسافة 1600 متر رملي.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «نحن سعداء بوجود زعبيل للأعلاف معنا في قائمة الشركاء للمرة الأولى، وتعتبر منتجاتها عاملاً مهماً في صناعة الخيل بدبي ويسعدنا الترحيب بهم في مضمار ميدان كبداية لهذه الشراكة، والسباق الأول من كرنفال كأس دبي العالمي حدث رفيع، ونأمل أن يستمتع فريق زعبيل للأعلاف وضيوفهم بأمسية سباقات عالمية تشارك فيها خيول قادمة من ثماني دول مختلفة».