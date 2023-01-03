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«كسر الجمجمة» يُبعد مدافع «الصقور»

«كسر الجمجمة» يُبعد مدافع «الصقور»
3 يناير 2023 17:30

دبي (الاتحاد)
أعلن نادي الإمارات، غياب مدافعه المالي داوودا توريه عن الملاعب لفترة غير محددة، بعد خضوعه لجراحة عاجلة بعد التعرض لإصابة قوية وخطيرة في «جمجمة الرأس» خلال مباراة فريقه أمام مضيفه العربي 2-0 ضمن الجولة 15 لـ «دوري الدرجة الأولى».
واطمأن يوسف البطران رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم، على الوضع الصحي للاعب المالي، والذي نقل على إثر الإصابة في سيارة الإسعاف إلى مستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين.
وأوضح بيان صادر عن النادي، عن خضوع المدافع المالي لعملية جراحية عاجلة لتثبيت الكسر في جمجمة الرأس، في انتظار تحسن أوضاعه الصحية بعد الإصابة القوية، وأكد البيان افتقاد جهود اللاعب لفترة طويلة عن صفوف الفريق.
وظهر داوودا توريه «22 عاماً»، للمرة الأولى في ملاعبنا المحلية ضمن صفوف نادي الظفرة موسم 2019- 2020، قبل الانتقال في الموسم ذاته للعب مع العروبة في دوري الدرجة الأولى، وانتقال توريه إلى صفوف «الصقور» مطلع الموسم الحالي 2022 - 2023، حيث لعب مع الفريق 11 مباراة في الدوري وكأس رئيس الدولة.

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