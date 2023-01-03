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«دروس تحكيمية» للاعبي «الأبيض» في البصرة

«دروس تحكيمية» للاعبي «الأبيض» في البصرة
3 يناير 2023 17:00

دبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة المنظمة لدورة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، ورشة عمل تحكيمية بحضور أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وذلك في مقر إقامة البعثة في البصرة.
وتناولت الورشة التي قدمها المحاضر الدولي إسماعيل الحافي، آخر التعليمات الخاصة بقانون لعبة كرة القدم والإجراءات التحكيمية التي سيتم اتباعها خلال خليجي 25 واستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.
كما تم خلال الورشة استعراض وشرح عدد من الحالات التحكيمية والقرارات المتخذة بشأنها، منها حالات الطرد واحتساب ضربات الجزاء والمخالفات التي تستدعي تدخل تقنية الفيديو المساعد وغيرها.

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