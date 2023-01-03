ماتيوس يحث البايرن على ضم سومر

برلين (د ب أ)

قال نجم كرة القدم السابق الألماني لوثار ماتيوس إنه يعتقد أن ناديه السابق بايرن ميونيخ يجب أن يحاول التعاقد مع يان سومر حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ بشكل فوري لتعويض غياب مانويل نوير المصاب.

ويغيب نوير (36 عاماً) عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بسبب إصابته بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج خلال إجازته، بعد نهاية مشوار المنتخب الألماني في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

ويضم البايرن، حامل لقب ومتصدر الدوري الألماني، الحارس البديل سفن أولريش، لكنه يبدو بحاجة إلى التعاقد مع حارس آخر خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، خاصة في ظل تواجد ألكسندر نوبل مع فريق موناكو الفرنسي بعقد إعارة.

وينتهي عقد السويسري سومر مع مونشنجلادباخ في يونيو، لكن صحيفة «بيلد» الألمانية ذكرت أن بايرن يفضل التعاقد مع كيفن تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت رغم أن عقده الحالي من المفترض أن يستمر حتى عام 2024.

ويرى ماتيوس أن التعاقد مع سومر (34 عاماً)، يبدو منطقياً للغاية، وأضاف في تصريحات لشبكة «سكاي»: «بايرن ميونيخ سيكون لديه بذلك حارس لن يثير ضجة في الصيف عند عودة نوير، بالنسبة لجميع الأطراف، أرى أن هذه صفقة جيدة للغاية».