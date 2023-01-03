وزير الرياضة السعودي لرونالدو: أهلا بك في بيتك الجديد

الرياض (رويترز)



رحب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي بقدوم النجم العالمي كريستيانو رونالدو وقال: «سندعم بقية أنديتنا (لإبرام) صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا، كريستيانو، أهلا بك في بيتك الجديد، أهلا بك في الدوري السعودي للمحترفين».

وقال رودي جارسيا مدرب النصر متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إن التعاقد مع كريستيانو رونالدو كان خطوة كبيرة للأمام بالنسبة للكرة السعودية، وأضاف جارسيا الذي سبق له تدريب ليل وروما وأولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون «التعاقد مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو يعد حدثا استثنائيا وسيساهم في تطوير كرة القدم السعودية، سعداء بوصوله وانضمامه إلينا. الهدف الأول هو العمل حتى يتمكن من التكيف مع فريقنا، والاستمتاع باللعب مع النصر، وامتاع الجماهير».

وسجل المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما 819 هدفا في مسيرته ويمثل وصوله انقلابا لكرة القدم في الدولة الخليجية، التي تتطلع إلى جلب المزيد من الأسماء الكبيرة إلى دوري المحترفين السعودي.





