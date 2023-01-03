شباب الأهلي في صدارة «سلة آسيا» بـ «العلامة الكاملة»



علي معالي (دبي)



حقق فريق شباب الأهلي لكرة السلة العلامة الكاملة بـ 3 انتصارات مسجلاً 6 نقاط، ليكون الفريق الخليجي الوحيد في المجموعتين الأولى والثانية الذي يحقق العلامة الكاملة حتى الجولة الثالثة من تصفيات غرب آسيا لمنطقة الخليج، وانفرد شباب الأهلي بقمة المجموعة الأولى بعد لقاء مثير وقوي وانتصار مهم على الهلال «زعيم السلة السعودية»، بنتيجة 75- 70، بعد عرض متميز في المباراة التي جرت على صالة النادي في دبي.

وأكد سعيد مبارك وطلال سالم وحامد عبداللطيف وقيس عمر أنهم نجوم كبار لما قدموه على مدار الأرباع الأربعة، إضافة إلى الثلاثي الأجنبي، خاصة نيكولاس الذي كان دفاعياً وهجومياً على أعلى مستوى ونقطة تحول مهمة للغاية في المباراة التي وصلت قبل النهاية بقليل إلى التعادل أكثر من مرة، ولكن كفاءة الفرسان مع وجود جهاز فني متميز، سواء المدرب البوسني زوران أو مساعده سعيد عتيق، نجحت في تحويل دفة المباراة في الوقت الحاسم لمصلحة الفريق.

كما قدم ميلان ميلوزوفيتش دوراً دفاعياً متميزاً للغاية في الأوقات الصعبة من المباراة، في الوقت الذي لم يظهر فيه براندون صاحب القدرات العالية بالمستوى المعهود، لكن يُحسب لفريق شباب الأهلي أنه تعامل باحترافية شديدة مع منافس سعودي قوي يضم بين صفوفه عناصر محلية وأجنبية على أعلى مستوى.

ونجح الأميركي نيكولاس (34 عاماً)، في أن يفرض نفسه تماماً على هذه القمة الخليجية، حيث سجل لشباب الأهلي 32 نقطة، وشارك اللعب في 28:25 دقيقة من أصل 40 دقيقة هي عمر المباراة، وكان سعيد مبارك (36 عاماً)، متألقاً كالمعتاد دفاعياً وهجومياً، ويكفي للدلالة على قدرات هذا اللاعب الكبيرة أنه شارك في 37:13 دقيقة من أصل 40 دقيقة، أي أنه لم يحصل على راحة طوال المباراة سوى أقل من 3 دقائق، والمفاجأة الجميلة في هذه البطولة بنظامها الدولي الجديد تتمثل في الشاب حامد عبداللطيف (22 عاماً) والذي شارك في 33:47 دقيقة، أي أنه من أكثر لاعبي الفرسان تواجداً في أرض الملعب.

وصف زوران مدرب شباب الأهلي لاعبيه بالأبطال، قائلاً:«قدموا مباراة كبيرة واكتسبوا خبرات رائعة أمام منافس يلعب بطريقة مختلفة عن البشائر العماني وكاظمة الكويتي».

وقال:«الهلال مميز في أرض الملعب، وكذلك وجود مدرب لديه خبرات كبيرة، ولكن ما قدمه فريقي أمام هذه الجماهير التي حضرت للمؤازرة يؤكد أننا نمتلك بالفعل أبطالاً في أرض الملعب».

ويعتبر قيس عمر لاعب شباب الأهلي أن الفوز على الهلال نقطة انطلاق مهمة للفرسان في التصفيات، قائلاً: «شهدت المباراة صعوداً وهبوطاً في مستوانا، حيث تقدم الهلال في الربع الأول، ونجحنا في التعديل في الربع الثاني لينتهي الشوط الأول لصالحنا، وبدأنا الربع الثالث بالتقدم بفارق 10 نقاط، ثم عاد الهلال وجاءت المباراة متقاربة للغاية من الجانبين، ولكن فريقنا نجح في استغلال فرص الدقائق الأخيرة وخطف انتصاراً جعلنا نتصدر القمة ونحقق العلامة الكاملة».