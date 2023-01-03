صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد

رضا سليم (دبي)

اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد صالح بن عاشور رئيس لجنة القوانين والحكام بالاتحاد الآسيوي للعبة ليكون محاضراً ومراقباً فنياً في بطولة العالم للرجال، التي ستقام في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الجاري.

ويمتلك عاشور تاريخاً طويلاً من الخبرات الإدارية والفنية المتراكمة وشارك في العديد من البطولات العالمية والقارية على مستوى رئاسة لجنة الحكام والمراقبين واللجان الفنية وسبق اختيار من قبل الاتحاد الدولي مراقباً ومحاضراً دولياً في نهائيات كأس العالم لكرة اليد منذ عام 2007 حتى نسخة مصر عام 2021، كما تم اختياره عضواً باللجنة الفنية لبطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» في نسختها الـ15 التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمدينة الدمام خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الماضي، وسبق اختياره في النسخة التي أقيمت في جدة وأيضاً نسخة الدمام 2019.

ويعد صالح عاشور أول خليجي وعربي يتربع على رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وعضواً في لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي للعبة الأقوياء، بعد أن قضى 12 عاماً في رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد الإماراتي، ويعمل خبيراً ومحاضراً دولياً، ومن الكفاءات الوطنية لاعباً وحكماً وسكرتيراً ورئيساً للجنة التحكيم.