الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»

أبو ظبي (الاتحاد)

سيظهر السائق الإماراتي الموهوب راشد الظاهري، البالغ من العمر 14 عاماً، للمرة الأولى في سباق السيارات في بطولة الفورمولا- 4 الإيطالية في أبريل المقبل، وذلك بعد أسبوع فقط من بلوغه الحد الأدنى لسن المنافسة وهو 15 عاماً.

حقق الظاهري نتائج بارزة في «الكارتينج» منذ صغره، حيث فاز ببطولة WSK Euro Series في فئة 60 Mini و WSK Super Master Series في عام 2019، وفي عام 2021، انتقل إلى فئة OKJ جونيور، وفاز بكأس WSK Champions وسلسلة WSK Super Master، حيث طبع إنجازاته في مسيرته الاحترافية على حلبات السباقات العالمية.

بالانتقال إلى المنافسة في سباقات السيارات ذات المقاعد الفردية - الفورمولا- 4، أصبح الظاهري جاهزاً للتحدي الشامل، وبدأ بالفعل العمل مع فريق بريما الذي يعد واحداً من أقدم وأنجح الفرق الرياضية التي تنافس في بطولات المقعد الفردي - الفورمولا- 4 وتخرجهم للمنافسة في سباقات الفورمولا- 1.

وبدأ الظاهري التحضير لموسم 2023، مستفيداً من بعض الاختبارات المثيرة للإعجاب التي خاصها مؤخراً، فهو الآن مستعد لاتخاذ خطوات أساسية لمستقبله في رياضة سباقات السيارات.

وعلق راشد الظاهري قائلاً: «أنا سعيد جداً لكوني جزء من الفريق، وأشعر أنه سيكون موسماً مثيراً للاهتمام حقاً، لا سيما بالنظر إلى أنني سأقود وأنافس ببطولة جديدة بسيارة جديدة ومسارات جديدة، سيكون من المهم للغاية التعلم والتطور خلال الموسم والعمل الجاد والتحسين مع الفريق سيبقى مستمراً».