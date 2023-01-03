النصر يطارد المزيد من «العالمية» عبر رونالدو!

الرياض (أ ف ب)

يُطلق على النصر السعودي، الذي تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو اسم «العالمي» كونه أول نادٍ يمثل آسيا في كأس العالم للأندية عام 2000، وهو الآن يتطلع لمزيد من الألقاب، خصوصاً على المستوى القاري بعد الصفقة المدوية.

وأعلن النصر، الفائز بالدوري السعودي 9 مرات، آخرها في 2019، تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

واعتبر النصر لحظة إعلانه التوقيع مع رونالدو أن هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد للنادي.

ووصل «صاروخ ماديرا» الرياض مساء أمس «الاثنين» على أن يقدّمه فريق العاصمة لجمهوره المنتشي بالتوقيع الأسطوري مساء اليوم.

تأسس النصر، في العام 1955 في الرياض كنادٍ لكرة القدم للهواة، قبل أن يُسجّل رسمياً عام 1960 ويبدأ في حصد الألقاب المحلية بقميصه الأساسي الأصفر والاحتياطي الأزرق.

وفاز النادي بالدوري 9 مرات وكأس الملك 6 مرات وكأس ولي العهد وكأس الاتحاد 3 مرات لكل منهما.

وسطّر النصر عصراً ذهبياً خلال تسعينات القرن المنقضي.

وعلى الصعيد الآسيوي، فاز النصر بلقب كأس الكؤوس الآسيوية والسوبر الآسيوي في 1998، وهو اللقب الذي أهله للمشاركة في كأس العالم للأندية في البرازيل 2000.

كما فاز بلقبين في بطولة كأس الخليج العربي في 1996 و1997، لكنّ النادي يغيب عن منصات التتويج منذ 2019.

ويقود النادي باستمرار عدد من كبار الأمراء الذين ينفقون بسخاء على تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، ويترأسه مسلّي آل معمر منذ أبريل 2021.

ومن أبرز نجوم النصر التاريخيين ماجد عبدالله، الهداف التاريخي لمنتخب السعودية بـ72 هدفاً والفائز بكأس آسيا للمنتخبات مرتين في 1984 و1988.

وتضم تشكيلته الحالية التي يشرف عليها المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والمهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر ولاعب الوسط البرازيلي لويز جوستافو، وهو يلعب على ملعب «مرسول بارك»، الذي افتتح عام 2015، ويتسع لأكثر من 25 ألف مشجع في وسط العاصمة الرياض.

وبالإضافة لكونه ملعباً لكرة القدم، يُعدّ «مرسول بارك» مقصداً لتنظيم الاحتفالات الموسيقية الكبيرة وحلبة للمصارعة، حيث استضاف نزالاً لاتحاد مصارعة المحترفين «دبليو دبليو إي» في نوفمبر الماضي.

والنصر هو أحد كبار الأندية السعودية، وهو يخوض «ديربي الرياض» الشرس ضد غريمه الهلال المتوج بـ 18 لقباً للدوري وأربعة ألقاب في دوري أبطال آسيا، وهو اللقب الرفيع الذي ينقص خزائن العالمي.

ومنذ لحظة الإعلان عن التوقيع مع «سي آر 7»، بات جمهور النصر يتطلع خصوصاً للفوز بدوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية مجدداً.

وتُعدّ أفضل نتائجه في دوري أبطال آسيا حلوله وصيفاً في 1995 خلف سيونجنام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي 0-1 بعد التمديد.

ويقدّم النصر مستويات فنية حالياً مع تصدره الدوري السعودي بـ26 نقطة بعد خوضه 11 مباراة، تلقى فيها هزيمة واحدة وتعادلين مقابل 8 انتصارات.

ورونالدو البالغ 37 عاماً ليس أوّل فائز بالكرة الذهبية يلعب للنصر، فالمهاجم البلغاري خريستو ستويشكوف، الفائز بالجائزة في 1994، دافع عن قميص النادي في مباراتين في 1998 شهدتا إحرازه هدف الفوز بكأس الكؤوس الآسيوية.

كما لعب له البرازيلي دنيلسون، أغلى لاعب في العالم سابقاً والفائز بمونديال 2002 لمدة شهرين خلال موسم 2006-2007.

ويُمني جمهور النصر النفس بأن يؤدي التعاقد مع رونالدو لتحقيق مزيد من البطولات واللعب على أعلى المستويات العالمية.