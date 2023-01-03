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في نصف ماراثون عجمان.. القوز لم يكتف بالفوز !!

في نصف ماراثون عجمان.. القوز لم يكتف بالفوز !!
3 يناير 2023 15:00


عجمان (الاتحاد)
اختتمت النسخة الرابعة من سباق النصف ماراثون السنوي الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية بعجمان بتوجيهات الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، بمشاركة 890 متسابقاً ومتسابقة، وتضمن السباق 4 مسافات مختلفة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المشاركين، أهمها سباق النصف ماراثون الذي تبلغ مسافته 21.1 كلم، بجانب سباق لمسافة 10 كم وآخر لمسافة 5 كم، ورابع للمشاركات المجتمعية لمسافة 2.5 كم.
وتصدر المتسابق المغربي أنور القوز سباق الرجال محافظاً على صدارته الدائمة للسباق، التي كان حققها خلال النسخ الثلاثة السابقة، كما نجح في تحطيم رقمه الشخصي لنفس السباق بزمن قدره 1:01 ساعة، تلاه في المركزين الثاني والثالث مواطناه إسماعيل الخرجي، ونعمان العيساوي، وفي سباق الرجال فئة المواطنين جاء المتسابق مبارك المراشدة في المركز الأول، تلاه صالح السويدي، ثم خليفة محمد.
وأسفرت نتائج سباق الإناث عن صدارة الإثيوبية زناشوكي آمبي، تلاتها الرومانية إليزابيث فرهايدن، وفي المركز الثالث جاءت الإثيوبية رفرف محمد، وفي فئة المتسابقات المواطنات جاءت المتسابقة رقية المرزوقي في المركز الأول، تلتها موزة الغفلي ثم حصة الجسمي في المركز الثالث.
في ختام المنافسات، قام ممثلو دائرة التنمية السياحية في عجمان والشركات الراعية بتتويج أبطال وبطلات النسخة الرابعة من سباق النصف ماراثون لهذا العام.
وأكّد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، سعادته الكبيرة بنجاح الحدث وخروجه بالشكل والمستوى الذي يليق به ويتناسب مع اهتمام ودعم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، موجهاً الشكر إلى مستشفى السعودي الألماني في عجمان على دعم الحدث، كما شكر كافة الجهات المتعاونة وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة عجمان وبلدية عجمان وشركة القدرة لتنظيم الفعاليات الرياضية وكافة الجهات الأخرى المتعاونة، مشيراً إلى أن إمارة عجمان أثبتت قدرتها على تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى النشاط السياحي والفندقي الذي تشهده الإمارة.

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