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الرياضي

المهرجان البحري ينطلق الجمعة في جزر دبي

المهرجان البحري ينطلق الجمعة في جزر دبي
3 يناير 2023 14:30

 

دبي (الاتحاد)
يفتتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته في العام الجديد 2023 باستحداث فعاليات يوم دبي البحري المجتمعية على مدار ثلاثة أيام متتالية في جزر دبي (جزر ديرة سابقاً)، المعلم الحضاري الكبير في (دانة الدنيا). 

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ويجمع الحدث المرتقب عدداً من الفعاليات الرياضية البحرية المتنوعة والمجتمعية، تبدأ الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، وسط أجواء مفعمة بالروح الرياضية والروح التنافسية، يرافقها المفاجآت التي أعدها النادي للمشاركين والجمهور على مدار الأيام الثلاثة.
وينطلق الكرنفال بمسابقة دبي لصيد الأسماك (الكنعد والسكل)، ويشهد اليوم الأول أيضاً إقامة سباقات ألواح التجديف واقف وقوارب التجديف كاياك المجتمعية، فيما يترقب عشاق صيد الأسماك بقوارب الكاياك يوم السبت المقبل انطلاقة أولى جولات بطولة دبي 2022-2023، كما يستمر في اليوم الثاني استقبال مشاركات مسابقة صيد الأسماك (الكنعد والسكل).
وسيكون عشاق رياضة القوارب الشراعية الحديثة على موعد مع الإثارة في أولى مراحل سباق دبي للقوارب الشراعية الحديثة، فيما يسدل الستار على فعاليات الكرنفال الأحد المقبل، مع منافسات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب منافسات اليوم الثاني والختامي من سباق القوارب الشراعية الحديثة، فيما سيكون يوم الأحد أيضاً الفرصة الأخيرة للمشاركين في مسابقة دبي لصيد الأسماك (الكنعد والسكل) لتسليم المشاركات قبل إعلان الفائزين. 

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
الدراجات المائية
صيد الأسماك
صيد الكنعد
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