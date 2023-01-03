العين تستضيف «عربية الرجبي»



رضا سليم (دبي)

كشف قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي عن إقامة البطولة العربية لسباعيات الرجبي الثامنة للرجال والثالثة للسيدات بنادي العين للفروسية والرماية والجولف يومي 18 و19 فبراير المقبل، وقال: «البطولة ستقام للرجال والسيدات بمشاركة 7 منتخبات في الرجال هي الإمارات ومصر وتونس والسعودية وفلسطين والسودان والأردن و3 منتخبات في مسابقة السيدات هي الإمارات ومصر وتونس.

وأضاف: اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي وافقت على تمديد فترة تلقي خطابات تأكيد المشاركة حتى 15 يناير الجاري لمنتخبات الرجال والسيدات بناء على رغبة منتخبات المغرب وسوريا وليبيا ولبنان والأردن.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي عن سعادته بإقامة البطولة العربية لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات بالإمارات للمرة الاولى مرحباً بكل العرب على أرض زايد الخير.

وقال محمد سلطان الزعابي الأمين العام: »إن الاتحاد يعمل حالياً على كافة الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع الاتحاد العربي للرجبي لضمان النجاح الكامل، وأن تكون بطولة مميزة بمشاركة العدد الأكبر من الدول مقارنة للبطولات السابقة، والاتحاد سبق له تنظيم العديد من البطولات الآسيوية والدولية بمستوى عال، حيث نأمل أن تكون هذه البطولة هي الأفضل".