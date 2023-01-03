«نزلاء الرياضة».. دورة لمدربي الشطرنج في دبي

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي ونادي دبي للشطرنج، دورة إعداد وتأهيل مدربي شطرنج ضمن فعاليات البرنامج الرياضي «نزلاء الرياضة» الموجه لفئة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، الذي يهدف إلى تأهيل النزلاء لمرحلة ما بعد الخروج وتوفير بيئة رياضية صحية داخل المؤسسات، ومنحهم الفرصة لممارسة الرياضة والنشاط البدني.

شارك في الدورة 20 نزيلاً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام والتي حاضر فيها محاضرون دوليون معتمدون في رياضة الشطرنج، وتم في نهاية الدورة توزيع شهادات الحضور والمشاركة على النزلاء الدارسين بحضور ممثلي مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي.

ويأتي تنظيم هذه الدورة استمراراً لفعاليات برنامج (نزلاء الرياضة) الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي منذ عام 2017، ويهدف إلى تأهيل النزلاء لمرحلة ما بعد خروجهم من المؤسسة العقابية والإصلاحية من خلال تعليمهم مهنة رياضية تساعدهم على سرعة الاندماج مع المجتمع.

وتضمن البرنامج تنظيم العديد من الدورات وورش العمل في مجالات مختلفة منها دورات إعداد مدربي لياقة بدنية بإشراف الاتحاد الدولي لمدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى دورة تأهيل حكام كرة السلة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، ودورة مدربي يوجا، وتأهيل اختصاصي تغذية عند الرياضيين، وشارك في هذه الدورات عدد كبير من النزلاء، وتم منح الدارسين شهادات معترف بها دولياً تمكنهم من العمل بها رسمياً مع اختلاف جنسياتهم سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث بلغ عدد المؤهلين من هذه الدورات منذ إطلاق البرنامج إلى 1453 مؤهلاً من النزلاء و426 مؤهلة من النزيلات.

ويهدف برنامج «نزلاء الرياضة» الموجه إلى فئة النزلاء والنزيلات في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي والفريد من نوعه على مستوى العالم إلى إتاحة الفرصة للنزلاء لممارسة الرياضة وفقاً لأفضل الممارسات، وإيجاد بيئة رياضية صحية داخل المؤسسة العقابية خالية من الأمراض الناجمة عن قلة الحركة، وضمان إدارة حصص تدريبية من قبل مدربين أكفاء مؤهلين من النزلاء، كما يهدف إلى تدريب وإكساب النزلاء مهنة رياضية تساعدهم على الاندماج السريع بالمجتمع عند خروجهم من المؤسسة العقابية أو الإصلاحية.

وكان مجلس دبي الرياضي قد زود المؤسسات العقابية والإصلاحية ومراكز التوقيف بأجهزة رياضية للتدريب على اللياقة البدنية بهدف إسعاد النزلاء، وتوفير كل السبل التي تشجعهم على التدريب وتحفظهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، لضمان بيئة صحية داخل هذه المؤسسات.