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محضر تشهير علني ضد مقدمة برامج ألمانية من بوريس بيكر

محضر تشهير علني ضد مقدمة برامج ألمانية من بوريس بيكر
3 يناير 2023 10:14


ميونيخ (د ب أ)
حرر نجم التنس السابق بوريس بيكر محضراً ضد كاتي هوملز، وذلك حسبما أعلن محامي المصنف الأول عالمياً سابقاً. يذكر أن هوملز34/ عاماً/ مقدمة برامج ألمانية وشخصية مؤثرة وسيدة أعمال. 

وقال المحامي سامي حماد:«حررت محضراً لموكلي»، وأوضح أن بيكر55/ عاماً/ يتهم هوملز بالتشهير العلني. وأضاف المحامي:«كل من سيشهر بموكلي علانية في المستقبل، عليه أن يتوقع رد فعل قاسياً من موكلي ومني»، وأردف:«هذا يكفي». 

كانت صحيفة «بيلد» الألمانية أوردت تقريراً في وقت سابق عن المحضر الذي جاء على خلفية تصريحات أدلت بها هوملز في تسجيل صوتي «بودكاست» عن بيكر وعن عقوبة السجن التي تعرض لها بسبب تأخره في تقديم طلب لإشهار إفلاسه. 

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وذكر حماد أن المحضر تم تحريره لدى الادعاء العام في ميونيخ، وقد تعذر الحصول على تأكيد من الادعاء بوصول هذا المحضر. في المقابل، قال محامي هوملز لشتيفان فينتروني إنه:«نظراً لأن موكلتي لم تطلع على محتوى البلاغ والاتهام المحدد، فإنها لا يمكنها التعليق على الواقعة، وبغض النظر عن هذا فإن السيدة هوملز متمسكة بوجهة النظر التي عبرت عنها في البودكاست التي ترى أنه عند فرض عقوبة قضائية - بغض النظر عن الجريمة - لا ينبغي تطبيق معايير مختلفة على أساس مكافأة المشاهير». 

وقالت هوملز لصحيفة «بيلد»:«أتمنى لبوريس بيكر عاماً سعيداً في 2023»، مشيرة إلى أنها التقت زوجة بيكر، ليلي، خلال عطلة في دبي وأنها «أرسلت إليه تحياتها الطيبة (معها)». وكانت هوملز نشرت على إنستجرام قبل بضعة أيام فيديو لهذه المقابلة.

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