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فينيسيوس رداً على العنصرية: الدوري الإسباني يواصل عدم فعل أي شيء!!

فينيسيوس رداً على العنصرية: الدوري الإسباني يواصل عدم فعل أي شيء!!
3 يناير 2023 11:30


مدريد (د ب أ)
طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بتطبيق سياسة صارمة ضد العنصرية بعد استهداف نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور عنصرياً، بوساطة مجموعة من مشجعي بلد الوليد يوم الجمعة الماضي. 

وحسم الريال الفوز بهدفي كريم بنزيمة وأظهرت لقطات فيديو بعد نهاية المباراة استهداف فينيسيوس جونيور عنصرياً أثناء استبداله خلال اللحظات الأخيرة للقاء، كما تم إلقاء بعض الأشياء من المدرجات صوب النجم البرازيلي. 

وأعرب فينيسيوس عن غضبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تهاون قادة رابطة الدوري الإسباني في مكافحة العنصرية، مؤكداً أن الدوري الإسباني «يواصل عدم فعل أي شيء».
واتفق أنشيلوتي مع نجمه البرازيلي قائلاً إنه ينبغي محاربة العنصرية بمزيد من التدخلات، لكنه لم يصل لحد انتقاد رابطة الدوري الإسباني. ولدى سؤاله عما إذا كان قد ناقش هذه المسألة مع فينيسيوس، قال أنشيلوتي: «ليس علي الحديث إلى فينيسيوس». 

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وأضاف: «الأمر واضح تماماً بالنسبة لي، العنصرية لا ينبغي أن تتواجد، ورهاب الأجانب لا ينبغي أن يتواجد، الحديث بشأن ذلك مع فينيسيوس سيكون خطأ». 

وأشار «إنها مشاكل مجتمعية لا ينبغي أن تكون موجودة، بالنسبة لي لا ينبغي التسامح مطلقاً معها». وأوضح: «لا أعتقد أنها مشكلة الدوري الإسباني، هي مشكلة عامة، مشكلة ثقافية، مشكلة في المجتمع، المجتمع لم يحظ بالتعليم المطلوب». 

وختم أنشيلوتي بالقول: «من خلال مثل هذه المسألة المهمة لن أركز على فينيسيوس أو الدوري الإسباني أو الليجا، الأمر أكبر بكثير».

كارلوس فينيسيوس
ريال مدريد
كارلو انشيلوتي
الدوري الإسباني
العنصرية
العنصرية في كرة القدم
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