لاعب كرة يواصل العطاء في سن الـ 42.. تعرف عليه



مراد المصري (دبي)

أعلن نادي برازيليا البرازيلي عن التعاقد مع المهاجم ريكاردو أوليفيرا، صاحب الـ 42 عاماً، والذي يرفض الاستسلام والاعتزال، ويمضي قدماً في مشواره الاحترافي بشكل لافت للاعب سبق أن تألق في ملاعبنا.

أوليفيرا الذي انضم إلى الجزيرة وتألق في صفوفه بين عامي 2009 و2014، ثم الوصل، غادر دورينا وهو بعمر 34 عاماً وكان يبدو أن أمامه وقتاً معدوداً في مسيرته الكروية.

وقلب أوليفيرا التوقعات وأثبت أن العمر مجرد رقم بالنسبة له، حيث لعب بعد ذلك في صفوف عدة فرق منها: سانتوس، أتلتيكو مينيرو وقرطبة وغيرها، كما أنه وُجد في صفوف منتخب البرازيل حتى عام 2016، عندما سجل هدفاً أمام الباراغواي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وفيما بدا أن اللاعب في طريقه لنهاية مسيرته، فإنه قلب التوقعات وانضم إلى برازيليا في رحلة جديدة يقترب من خلالها لتحطيم أرقام قياسية على صعيد العمر بالنسبة لمهاجم.