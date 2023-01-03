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الرياضي

هل يستغني سان جيرمان عن راموس؟

هل يستغني سان جيرمان عن راموس؟
3 يناير 2023 12:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)
يبدو أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا تنوي تمديد عقد المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه خلال مباراة فريقه ضد لانس في الجولة 17 للدوري الفرنسي «ليج آن» والتي انتهت 3/1 لصالح لانس، وتسببه في أحد الأهداف الثلاثة التي مني بها مرمى فريقه.
وكشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن مستقبل راموس مع سان جيرمان بات محفوفاً بالمخاطر ومن المرجح ألا يتم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.
ونقلت شبكة «راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت» تصريحات لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الباريسي ومستشار رئيس النادي، أسئلة جادة تتعلق براموس ومدى ملاءمة تمديد عقده، ومن بين هذه الأسئلة معرفة حقيقة مردوده الفني والبدني، والحاجة الملحة لتخفيض عقده الذي يرهق ميزانية النادي، واحتمال اضطرار سان جيرمان للتخلص منه بنهاية الموسم، إلا إذا نجح خلال الأشهر الأربعة المتبقية من الموسم الحالي في أن يثبت جدارته بالبقاء، وأنه يساوي ما دُفع فيه، وأن ما حدث في مباراة لانس كان «حدثاً عابراً». 

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ورغم سن راموس الكبيرة، إلا أنه مازال مطلوباً في أكثر من نادٍ آخر، وهناك بعض الأنباء التي تحدثت عن احتمال انتقاله إلى النصر السعودي ليلعب إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد، والذي تعاقد منذ أيام قليلة مع هذا النادي السعودي بعقد مدته عامان ونصف العام وراتب سنوي قدره 200 مليون يورو.
راموس المولود في 30 مارس 1986«36 عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في نادي إشبيلية «04/2005» ومنه إلى ريال مدريد في 2005، واستمر معه 15 عاماً، وانتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان في 2021، وكانت بدايته مع هذا الفريق الأخير باهتة وأمضى نصف موسمه الأول مصاباً وتحت التأهيل. ولعب راموس لكل منتخبات الشباب الإسبانية تحت 16 و17 و19 و 21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول عام 2005، حيث لعب 180 مباراة دولية وسجل 23 هدفاً. 

باريس سان جيرمان
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راموس
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