شاهد بالصور.. كريستيانو رونالدو في الرياض



الرياض (الاتحاد)

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة عائلته للمملكة العربية السعودية بعد توقيعه التاريخي لنادي النصر، وذلك استعداداً لظهوره في حفل الاستقبال الجماهيري مساء اليوم بملعب مرسول بارك، معقل متصدر ترتيب الدوري السعودي.

وكان في استقبال الأسطورة العالمي رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي مسلي آل معمر، ونائبه عبدالله العمراني والرئيس التنفيذي للنادي أحمد الغامدي إلى جانب مجموعة من الأطفال من مشجعي النادي.



وتنطلق فعاليات الحفل الذي تحتضنه العاصمة الرياض في الساعة 7:00 مساءً اليوم بتوقيت الرياض، حيث سيلتقي النجم العالمي بجمهور النادي مرتديًا القميص الأصفر لأول مرة، ويتبع ذلك مشاركته في الحصة التدريبية المفتوحة للجماهير إلى جانب زملائه اللاعبين.



وستُفتح أبواب ملعب مرسول بارك للجماهير النصراوية للترحيب بالنجم العالمي ابتداءً من الساعة 5:00 مساءً، وعلى الراغبين في حضور حفل الاستقبال حجز مقاعدهم من خلال الحصول على التذاكر بمبلغ رمزي، وسيكون ريع عوائد التذاكر بالكامل لصالح منصة «إحسان» الخيرية.