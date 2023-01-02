رونالدو يبدأ الفتح الآسيوي

الرياض (د ب أ)

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس الاثنين لإتمام صفقة انتقاله لنادي النصر.

واصطفت جماهير النصر خارج المطار لاستقبال قائد المنتخب البرتغالي، الذي سينضم للفريق في صفقة قياسية. وغرد النصر عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي " نجـد العُظمـى... تستقبل معشوق الجماهير حول العالم... لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو يصــل الرياض.

ونشر النصر صور لمراسم استقبال رونالدو عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور. وكتب النصر عبر حسابه على شبكة "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي "بعد فتح أوروبا... النجم الأيقوني في مهمة جديدة لفتح آسيا".

ويستعد النصر لتقديم رونالدو اليوم الثلاثاء في الرياض الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الرابعة عصراً بتوقيت جرينتش). وسافر رونالدو "37 عاماً" نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي سابقاً، إلى السعودية للخضوع للكشف الطبي قبل ظهوره الأول بقميص النادي في ملعب مرسول بارك الذي يتسع لـ30 آلف مشجع.

وغرد نادي النصر عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "ستكون كل الأنظار موجهة إلى الرياض، حيث سيظهر كريستيانو أفضل لاعب في العالم بقميص النصر للمرة الأولى". وقال رونالدو وهو على متن طائرة خاصة "أراكم قريباً جماهير النصر"، وذلك في تسجيل فيديو نشره النصر عبر وسائل التواصل الإجتماعي". وتوصل قائد المنتخب البرتغالي لاتفاق بشأن الانضمام للنصر يوم الجمعة الماضي، من خلال منشور عبر الحساب الرسمي للنادي السعودي على شبكة "إنستجرام" للتواصل الإجتماعي، مع وضع صورة لرونالدو بقميص النادي. وأوضح النصر أن رونالدو وقع عقداً يمتد حتى 2025 وتردد أن رونالدو سيحصل على 500 مليون يورو "أكثر من ملياري ريال سعودي" خلال فترة عقده مع النصر وهو الراتب الأغلى في تاريخ كرة القدم.