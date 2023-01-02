حميد النعيمي يزور مهرجان محمد بن زايد للهجن في عجمان

عجمان (وام)

زار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة وموقع مزاينة الإبل «التلة 2023»، بميدان التلة بإمارة عجمان.

وأشاد سموه برعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لتنظيم مثل هذه السباقات التراثية والذي يقام للعام الثاني عشر على التوالي، في مختلف مناطق الدولة للمحافظة على تراث الآباء والأجداد والعادات والتقاليد الإماراتية وتشجيع المواطنين للاهتمام بالهجن وتربيتها وامتلاكها والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، والمساهمة في تطوير السياحة والتعريف بمزاينات الإبل وارتباطها بالمورث الثقافي الإماراتي والخليجي.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لسباقات الهجن وتشجيع المواطنين على ممارسة هذه الرياضة للمحافظة على تراثنا والسعي على اقتناء الإبل وتدريبها وحرصهم الدائم على صون التراث.

وقال سموه، إن مزاينة الإبل نوع من التراث الأصيل لأهل الخليج، وأن اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتراث نابع من توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإيمانه بأهمية إحياء العادات والتقاليد الأصيلة والحفاظ على الموروث الشعبي في قلوب ونفوس الناس والأجيال المتعاقبة.

ووصف سموه الحضور المميز للمشاركين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالظاهرة الصحية التي تدل على رسوخ العادات والتقاليد في نفوس أهل الخليج واهتمامهم الكبير بماضي الأجداد والآباء وحرصهم على إحياء التراث وصونه ونقله.

وقدم سموه الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا المهرجان واستمراريته للعام الثاني عشر على التوالي ولكل من يعمل للارتقاء بهذه الرياضة التراثية العريقة والثمينة.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ محمد بن عمار النعيمي، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي رئيس لجنة سباقات الهجن في ميدان التلة، وطارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين.

وتوج الشيخ حميد بن عمار النعيمي، بحضور الشيخ محمد بن عمار النعيمي، الفائزين في أشواط سن الحقايق، ضمن مسابقات اليوم الثاني من مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023».

حضر التتويج، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبدالله مبارك المهيري المدير العام لاتحاد سباقات الهجن، ومحمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي شوط حقايق شرايا محليات لأبناء القبائل «أهل المنطقة»، فازت «الود» لمالكها حمد عبيد سيف الرايحي العليلي، لتحصل على المركز الأول، وفي المركز الثاني «رسمية» لمالكها محمد سالم علي بن سميط آل علي، وفي المركز الثالث «انتحار» لسالم عبيد على سعيد الكعبي، وحلت في المركز الرابع «سياسة» لمحمد راشد سالم الشاوي الغفلي، وفي المركز الخامس «حدث» لمصبح محمد مصبح حامد المزروعي.

وفي شوط حقايق شرايا محليات لأبناء القبائل، فازت «سبا» لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني «نوايد» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي المركز الثالث «مهمة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وحلت «الظبي» لمالكها صالح مبخوت غانم المنهالي في المركز الرابع، في حين حلت «مصيحه» لـ نشوه حمد سالم العامري في المركز الخامس.

وسجلت النتائج في شوط حقايق تلاد محليات لأبناء القبائل، فوز «ريم الفلا» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «أمسية» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي، وجاءت بالمركز الثالث «ترند» لمالكها غازي علي سعيد باقروان من اليمن، وحلت «الزاير» لمالكها محمد سالم سعد الحرسوسي من عُمان في المركز الرابع، في حين حلت «الإماراتية» لمالكها سالم سعيد السيد سعيد المحرمي في المركز الخامس.

أما في شوط حقايق مهجنات أصايل لأبناء القبائل، فحصدت المركز الأول «ذهيبة» لمالكها خالد حميد عبدالله بن محمد القريني من عُمان، وفي المركز الثاني «عجايب» لمالكها ملهم مسلم مبارك سعيده الراشدي، والمركز الثالث «الواريا» لمالكها مسفر محمد عايض القحطاني، وحلت «نويعس» لمالكها شافي سعيد محمد راشد المنصوري في المركز الرابع، في حين حلت «زعفرانه» لمالكها سالم سيف محمد المقبالي من عُمان في المركز الخامس.