مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل: «مذيار» تعزف لحن الحقايق الأبكار و«شاهين» بطل الجعدان

عبدالله عامر (عجمان)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، فعاليات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل التلة 2023.

وحلقت «مذيار» لنشمي حمد متعب العامري مع كأس الحقايق الأبكار المفتوح، بعد أن وصلت في المركز الأول بزمن قدره 5:48:00، وفي الشوط الثاني وتحدي الجعدان المفتوح كان الموعد مع «شاهين» لسعيد غصاب راعي الطيرة العامري محققاً المركز الأول وبزمن قدره 5:44:03، وجاءت بقية نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «العزرة» لسعيد عبيد بالضبيعة الكتبي وبزمن قدره 5:54:1، الشوط الرابع «الرهاوي» لمبارك حمد علي الجديلي بتوقيت قدره 5:46:5، الشوط الخامس «ابتهاج» لمحمد بخيت حميدي بن برقان بزمن قدره 5:53:8، الشوط السادس «فخامة» لمحمد حميد حميدي بن برقان بتوقيت بلغ 5:53:9، الشوط السابع «دهام» لسعود عبدالعزيز عبدالله بن سليم بزمن قدره 5:56:5، الشوط الثامن «ناصية» لمحمد حمد راشد الغفلي بزمن قدره 5:59:6، الشوط التاسع «الكايدة» لمبارك محمد وريقة العامري بزمن قدره 5:56:2، الشوط العاشر «مهاجر» لعتيق مطر حسن القبيسي بتوقيت قدره 5:55:03، الشوط 11 «مخيفة» لعمير الحزمي بن قناص العامري بزمن قدره 5:58:7، الشوط 12 «جميلة» لراشد علي عبيد بالرشيد الكتبي وبزمن قدره 6:00:3، الشوط 13 «نشوان» لسلطان عيد سعيد علي الكتبي بتوقيت بلغ 6:00:6، الشوط 14 «الشايبة» لأحمد الحزمي قناص العامري وبزمن قدره 6:00:5، الشوط 15 «زعفران» لحمد حمود بن ثعلوب الدرعي بزمن بلغ 5:54:7.

44 شوطاً للقايا

تنطلق صباح اليوم منافسات فئة اللقايا في ثاني أيام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل، وستركض نخب الأصايل على مدار 44 شوطاً منها 30 في الفترة الصباحية تبدأ مع 4 أشواط لأبناء المناطق التي تستضيف المهرجان خصصت لها جوائز نقدية قيمة، وفي الفترة المسائية سيشهد ميدان التلة 14 شوطاً يتقدمها شوطان للرموز الأبكار والجعدان.

أعياد «نجمة الصباحية»

تصدرت «أعياد» لمطر مبارك بن سيف الكتبي، الشوط الأول في منافسات الفترة الصباحية لسن «الحقايق»، والتي أقيمت في افتتاح منافسات اليوم الثاني من مهرجان محمد بن زايد للهجن في التلة عجمان، وقطعت مسافة الـ 4 كلم في توقيت زمني قدره 5،59:06 دقيقة.

وفي الشوط الثاني كان «الجارح» لسعدي عبدالله شميل الكتبي، على موعد مع أول ناموس لفئة «الجعدان»، بزمن قدره 5:59:01 دقيقة، وفي الشوط الثالث حلقت «المسك» لراشد خليفة عنتر الغفلي مع ناموس الشوط بزمن قدره 5:56:07 دقيقة، وفي الشوط الرابع طار«الشبابي» لمهير سعيد بالعجيد الكتبي مع ناموس الشوط في زمن قدره 5:03:00 دقيقة، وفي الشوط الخامس كانت «نسانم» لسعيد علي بالرشيد الكتبي، على موعد مع الناموس في زمن قدره 5:53:08 دقيقة.

وفي الشوط السادس كان الفوز من نصيب «تكريم» لخالد محمد بن علي الشامسي، وفي الشوط السابع تصدر «الباهس» لراشد حمد الغويص السويدي، وفي الشوط الثامن طارت «زاخر» لبخيت سالم لوتيه العامري، وفي الشوط التاسع «زاهية» لسهيل محمد خويدم الشامسي، وفي الشوط العاشر «لازم» لهلال عمير بن مران المنصوري.

وفي الأشواط من الحادي عشر حتى العشرين نال الفوز «مفنودة» لمحمد فاضل عبدالله المعمري، و«طرف» لمحمد بخيت بن حميدي، و«سايد» لمحمد بخيت حميدي بقان، و«نوف» لمنصور ناصر بن علي سرود الخييلي، و«شاهين» لبدر سعيد مكتوم الجنيبي، و«مخلابة» لخميس بن مسلم بن سليم الزرعي، و«مياس» لعلي محمد راشد الغفلي، و«مرعبة» لعبدالرحمن سلطام العصمي، و«عديم» لسعيد عامر سالم المغيري.

وعقب انتهاء المنافسات، توج الشيخ حميد بن عمار النعيمي، الفائزين بألقاب الأشواط في اليوم الثاني للمهرجان.