«دروس المونديال» تُجهز «الأبيض» قبل «خليجي 25»

معتز الشامي (دبي)

وصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى مدينة البصرة العراقية صباح أمس، وذلك استعداداً للمشاركة في «خليجي 25»، التي تستضيفها المدينة وتنطلق الجمعة المقبل، وتستمر حتى 19 الجاري.

وكان في استقبال البعثة بالمطار كل من محمد صالح الطنيجي القائم بأعمال السفارة الإماراتية في البصرة، وعماد الأسدي مدير سلطة الطيران المدني بالعراق، ويترأس البعثة حميد الطاير رئيس لجنة المنتخبات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واصطحب المنتخب 23 لاعباً في القائمة النهائية المشاركة في البطولة، حيث وقع منتخبنا في المجموعة الثانية مع البحرين حامل اللقب، والكويت وقطر، ويستهل مشواره بمواجهة الأحمر البحريني يوم السبت المقبل.

وخاض منتخبنا حصته التدريبية الأولى مساء أمس، ويواصل التدريبات على الملعب الفرعي لملعب الميناء الأولمبي، حيث يستغل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أروابارينا الفترة الصباحية في الاجتماعات باللاعبين، وشرح كل ما يتعلق بالجوانب الفنية، كما يتم تكثيف محاضرات الفيديو خلال الاجتماعات اليومية بمقر إقامة الأبيض بفندق موفنبيك.

ويركز الجهاز الفني على شرح كل ما يخص أداء اللاعبين والمنتخب في التجارب الدولية الودية التي خاضها، لا سيما مباراتي كازاخستان ولبنان، حيث تعتبر كلتا المباراتين الأهم في مشوار التحضير للبطولة، كما يعمد الجهاز الفني إلى شرح أسلوب وطريقة لعب المنتخب البحريني، الذي سيلتقي المنتخب في افتتاح مشواره بالبطولة.

وطلب أروابارينا من لاعبي المنتخب ضرورة التحلي بالروح القتالية والجدية اللازمة في جميع مباريات البطولة، والالتزام بالتعليمات الفنية وسرعة التحرك من دون كرة، وتقارب الخطوط، مع التركيز خلال اللمسة الأخيرة، وشدد رودولفو على أهمية التحلي بالأداء المميز لجميع اللاعبين، والاستفادة من درس مونديال 2022، الذي انتهى مؤخراً، حيث قاتلت فيه منتخبات لم تكن مرشحة للتأهل من مجموعتها، ولكنها وصلت بعيداً في البطولة وأخرجت فرقاً صاحبة خبرات وتاريخ طويل.

وقد استحضرت بعثة المنتخب وجميع اللاعبين، التجارب الناجحة في المونديال مثل المنتخب المغربي، الذي وصل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه وللمرة الأولى في تاريخ أي منتخب عربي أو أفريقي.

وكان لاعبو «الأبيض» قد أدلوا بتصريحات لوسائل الإعلام قبل السفر للبصرة، أكدوا أن مسألة ضم المنتخب لـ16 لاعباً يشاركون للمرة الأولى في المحفل الخليجي، لن يسبب أي تراجع للأداء، كما شدد اللاعبون على أن التجارب التي شهدها الجميع في المونديال، ألغت الفوارق تماماً بين الفرق، وأصبح الجميع على قناعة بأن القتال طوال 90 دقيقة بروح عالية، هو المطلوب في المشاركات الدولية بشكل عام.

وهذا الأمر، هو ما أشار إليه ياسر سالم مدير المنتخب الوطني، الذي أكد أن لاعبي المنتخب لديهم رغبة كبير في الظهور بمستوى قوي ومشرف، بهدف المنافسة على اللقب، وأوضح أن استحضار التجارب الناجحة في مونديال 2022، له أثر إيجابي، حيث يعبر عن نماذج حققت نجاحات مثل المنتخب المغربي، الذي قاتل بكل ثقة وروح عالية، ما ساهم في تحقيق إنجاز غير مسبوق.

وتابع: «منتخبنا الوطني يسعى لبناء جيل للمستقبل، ولدينا 16 لاعباً يخوضون تلك البطولة للمرة الأولى، وسيحتاج المنتخب للأداء بقوة وتركيز وثقة في بطولة جميع مبارياتها عبارة عن ديربيات خليجية، ولا توجد فيها مباراة ضعيفة، ونحن كجهاز إداري نهتم بالجوانب المعنوية بالتوازي مع الجوانب الفنية التي يقوم بها الجهاز الفني، وهناك رغبة كبيرة في نفوس جميع اللاعبين بأن يظهروا أفضل ما لديهم لإسعاد جماهير المنتخب».

وأوضح مدير المنتخب أن التركيز الآن، ينصب على مباراة الافتتاح للمجموعة الثانية يوم السبت المقبل، أمام الأحمر البحريني حامل لقب النسخة الماضية، وقال: «مواجهة البحرين ستكون الركلة الأولى في مشوار المنتخب، الهدف هو تحقيق نتيجة إيجابية للحصول على الدفعة المعنوية اللازمة والثقة المطلوبة، حيث تعتبر المباراة الأولى بمثابة نهائي، كما أن جميع مباريات البطولة بمثابة نهائيات كؤوس بالنسبة لنا، وعلى اللاعبين أن يدخلوها بهذا الفكر وبتركيز شديد من أجل الفوز وضمان التأهل من المجموعة إلى الدور التالي للبطولة».



التراث الخليجي في المطار

حظي وفد منتخبنا الوطني باستقبال حافل في المطار، من قبل مسؤولي وزارة الشباب والرياضة وأعضاء اتحاد الكرة العراقي، كما قدمت الفرقة البصرية عروضاً ترحيبية بالبعثة الإماراتية، عبر فواصل غنائية من التراث الخليجي لدى وصول البعثة لمقر إقامتها.

من جانبه أشاد فراس بحر العلوم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة العراقي بأجواء استقبال البعثة الإماراتية، وأضاف في تصريحات صحفية: «نعمل على تهيئة جميع الظروف المناسبة لإظهار البطولة من جميع الأمور الإدارية والتنظيمية واللوجستية بأفضل صورة».

فيما يتوقع أن تكون ملاعب التدريب التابعة لمدينة البصرة الرياضية موقعاً لمران المنتخبات المشاركة، حيث طلبت إدارة منتخبنا أن تجري الوحدات التدريبية بملعب النادي البحري، وتعد هذه الزيارة تاريخية لـ«الأبيض»، بعد آخر تواجد بالعراق منذ «خليجي 5» في بغداد.

23 لاعباً يحملون طموحات الإمارات

ضمت بعثة منتخبنا الوطني، التي وصلت إلى البصرة أمس 23 لاعباً، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب، والجهاز الإداري بقيادة ياسر سالم، وهم: في حراسة المرمى، خالد عيسى، علي خصيف وخالد السناني، وفي خط الدفاع، خليفة الحمادي، وليد عباس، وخالد الهاشمي، وعبد السلام محمد، وخالد الظنحاني، وعبد العزيز هيكل، وأحمد جميل، وبدر ناصر.

وفي خط الوسط، ماجد راشد، وعبدالله رمضان، وماجد حسن، وفلاح وليد، وخالد البلوشي، ومحمد عبد الباسط، وعلي صالح، وفي خط الهجوم، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو وسبيستيان تيجالي.



«الأخضر» يدخل أجواء البطولة

بدأ المنتخب السعودي الأولمبي تجمعه مساء أمس الاثنين، بتجمع مغلق في الرياض يواصل خلاله التدريبات قبل السفر إلى البصرة غداً «الأربعاء» للمشاركة في البطولة، حيث يلعب المنتخب السعودي بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخب العراق المستضيف، والمنتخبين العماني واليمني. وأعلن الاتحاد السعودي في وقت سابق أسماء القائمة المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعباً هم: نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران. يذكر أن «الأخضر» السعودي سيفتتح مشاركته في كأس الخليج بمواجهة اليمن يوم الجمعة 6 يناير، على أن يخوض يوم الاثنين 9 يناير مباراته ضد العراق، وفي يوم الخميس 12 يناير يلاقي شقيقه العماني.