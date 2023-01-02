لقب «بطل الشتاء» يغازل دبا الحصن في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

يقف دبا الحصن متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 33 نقطة، على بُعد انتصار لحسم لقب «بطل الشتاء» مع اقتراب إسدال الستار على منافسة الدور الأول في الجولتين المقبلتين 16 و17، حيث تُلعب الجولة المقبلة الـ16، أيام 6 و7 و8 يناير، والجولة الـ 17 أيام 13 و14 و15 يناير. وبات الحصن الفريق الوحيد في دوري الأولى الذي يتخطى حاجز الـ 30 نقطة، بعدما عزز صدارته في الجولة 15 بفوزه المثير أمام مضيفه مسافي بنتيجة 2-1 في دقائق الوقت بدل الضائع، وهو الفوز العاشر للحصن في الدوري من 14 مباراة، مقابل التعادل في 3 مباريات، والخسارة في واحدة. وتساوى دبا الحصن متصدر الترتيب، مع ملاحقه حتا «الوصيف» في صدارة «الأقوى هجوماً» برصيد 35 هدفاً لكل فريق، وكان «الإعصار» قد نجح في تخطي عقبة مضيفه الرمس بالفوز 2-0 ضمن الجولة 15، بفضل ثنائية أيمن رشوق في الدقيقة 48، وروجيرو دي أسيس 70، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة محتفظاً بالمركز الثاني.

وجمعت المنافسة على المركزين الثالث والرابع الجزيرة الحمراء والإمارات على التوالي، برصيد 27 نقطة للأول و26 للثاني، وكان الجزيرة الحمراء تغلب على التعاون 2-1، فيما تفوق «الصقور» على العربي 3-1. ولم تغير نتائج الجولة الـ15 واقع الفرق الحديثة في «دوري الأولى»، والتي احتلت المراكز الأخيرة، ممثلة في فرسان هسبانيا المتذيل برصيد 6 نقاط، وبينونة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، وسيتي في المركز 15 برصيد 12 نقطة، فيما مثل جلف أف سي الاستثناء بين الفرق الحديثة باحتلاله المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

وتبدو الفرصة مواتية لتخطي مجموع أهداف الدور الأول حاجز الـ400 هدف في الجولتين المقبلتين، بعدما وصل إجمالي الأهداف بنهاية الجولة 15 إلى 379 هدفاً، وأقيمت 120 مباراة في الجولات الـ 15 الماضية في انتظار اكتمال عقد النصف الأول للمنافسة والذي يشمل 136 مباراة. وتشهد الجولة 16 لدوري الأولى، مواجهات منتظرة حيث تنطلق الجمعة بمباراة سيتي والعروبة، ويلعب مساء السبت الجزيرة الحمراء والحمرية، الإمارات والرمس، حتا وفرسان هسبانيا، وتستكمل الجولة الأحد بمباريات الفجيرة والذيد، دبا الحصن ومصفوت، بينونة ومسافي، جلف أف سي والعربي.