التنس يُبرم «اتفاقية تعاون أميركية»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد التنس عن عقد اتفاقية تعاون رياضي مع أكاديمية إل أي تي الأميركية، وذلك لمواصلة نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس وتطوير الجانب التنظيمي للبطولات التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد اللعبة.

وتتضمن الاتفاقية توفير عدد من المستلزمات الضرورية خلال تنظيم بطولات التنس في الإمارات، إضافة إلى منح اللاعبين الفائزين بالمركزين الأول والثاني في بطولات الشباب التي ينظمها الاتحاد في دبي والفجيرة سنوياً لقضاء فترة أسبوعين من التدريبات الرياضية في كاليفورنيا، بينما يستمع اللاعبان الآخران المتأهلان إلى نصف النهائي بفترة أسبوع من الاستضافة التدريبية.

وتعتبر هذه الأكاديمية الراعي الرسمي لبطولات «أورنج بول» للناشئين والشباب، والتي تعد أكبر وأفضل البطولات على مستوى العالم.

بدوره، قال ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المهمة جداً لتطوير رياضة التنس ونشر ثقافة ممارستها في الدولة ووصفها بأنها تأتي في وقت مهم واستكمالاً لاتفاقيات الرعاية، التي يتمتع بها الاتحاد ومنها شركة ويلسون للتنس، مؤكداً أن الاتفاقية خطوة نحو تعزيزها مستقبلاً وبما يساهم بأن يواصل تنس الإمارات نهضته على المستويين المحلي والدولي، كما نصت الاتفاقية على إقامة العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين.