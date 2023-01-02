«شطرنج الفجيرة» يتألق بذهبية وفضية الدوري

الفجيرة (الاتحاد)

حقق نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة المركز الأول في بطولة الدوري العام للشطرنج لفئة تحت 18 سنة والمركز الثاني لفئة تحت 12 سنة، في ختام المنافسات التي أقيمت في نادي دبي للشطرنج، بإشراف اتحاد الشطرنج وبمشاركة 200 لاعب ولاعبة من أندية الشطرنج في الدولة، وهو الإنجاز الذي حققه النادي مع نهاية العام ليضاف إلى رصيد الإنجازات على مدار عام 2022.

وأكد الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، أن الإنجاز الحالي عكس مكانة اللاعبين الفنية شطرنجياً، وأن الجهود التدريبية والإدارية أتت بثمارها، ونبارك للاعبين ونطمح للعمل في المرحلة المقبلة بجد أكثر للحفاظ على المكاسب المميزة والتواجد بين أفضل لاعبي الشطرنج محلياً ودولياً.

وأشاد إبراهيم جلال البلوشي الأمين العام بالمستويات الفنية التي يقدمها لاعبو النادي، مؤكداً أن المستوى يتصاعد فنياً وذهنياً مما يعزز الخطط المستقبلية، منوهاً إلى أن اللجنة الفنية ستدرس المكاسب المتحققة لتعزيزها في العام الجديد بشكل أفضل.

وأوضح جاسم هيكل البلوشي مدير شؤون اللاعبين، أن لاعبي النادي حققوا الفوز على جميع الأندية المنافسة وتعادل وحيد دون أية خسارة في فئة تحت 18 سنة، وفاز في فئة تحت12 سنة في جميع الجولات مقابل خسارة واحدة، ووصف ذلك بأنه مقدمة لإنجازات مستقبلية، مشيراً إلى أن النادي شارك باللاعبين عمار محمد السدراني ومحمد سعيد اليليلي وخليفة خالد الحفيتي ويوسف الطيب في فئة تحت 18 سنة، كما مثل النادي في فريق تحت 12 سنة عامر سعيد اليليلي ومحمد يوسف آل علي وحمد محمد المراشدة وسعود أحمد الكعبي وحمدان محمد المراشدة.