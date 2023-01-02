الريشة الطائرة يستعد لـ «آسيوية الفرق»

دبي (الاتحاد)

ناقش اتحاد الريشة الطائرة خلال اجتماعه برئاسة نورة الجسمي تقرير المعسكر الآسيوي للريشة الطائرة في الفجيرة، الذي أقيم على الصالة الرياضية بمجمع زايد الرياضي ديسمبر الماضي، وأثنى الحضور على دور الهيئة العامة للرياضة ونادي اتحاد كلباء والشركاء المحليين في الفجيرة الذين أسهموا في نجاح الحدث. واعتمد مجلس الإدارة دليل سياسات اللجنة الإعلامية وهيكلها برئاسة سارة الصايغ، وناقش المجلس التحضيرات الجارية لاستضافة البطولة الآسيوية للفرق المختلطة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في الفترة من 14 إلى 19 فبراير 2023 والبطولة الآسيوية للأفراد في الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2023 في مقر إكسبو دبي، لاسيما أن البطولة لاقت ترحيباً كبيراً وتأكيد مشاركة 21 دولة آسيوية حتى الآن. وأعرب ناصر المري، الأمين العام للاتحاد، عن شكره وتقديره لدور الهيئة العامة للرياضة الداعم لبرامج وأنشطة الاتحاد التي بلغ عددها 58 مبادرة، كما أثنى على قرار فتح المجال لمشاركة الموهوبين من اللاعبين المقيمين في البطولات الدولية غير الأولمبية وفق معايير محددة، بما لا يتعارض مع قانون الاتحاد الدولي للعبة والذي عزز التعاون القائم بين الاتحاد والأكاديميات الخاصة العاملة في دولة الإمارات التي لعبت دوراً هاماً في تدريب وتأهيل اللاعبين المواطنين والمقيمين، ونفذت عدداً من المبادرات والبرامج بالتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة.