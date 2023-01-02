الكويتي العدواني ينضم لـ «يد الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)

تعاقد نادي الشارقة مع الدولي سيف العدواني لاعب منتخب الكويت ونادي الكويت لكرة اليد، على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف فريق الرجال في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد.

ويعد العدواني أحد أفضل النجوم الصاعدين في كرة اليد الخليجية، حيث توج الموسم الماضي مع ناديه الكويت الكويتي بلقب البطولة الآسيوية لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه ليتأهل إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، كما قاد سيف العدواني منتخب شباب الكويت للتأهل إلى كأس العالم للشباب، وحصد برونزية كأس آسيا لكرة اليد للشباب، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة 2022.

ووجه محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، الشكر إلى رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الكويتي، خالد الغانم، على سرعة الاستجابة لطلب نادي الشارقة بضم اللاعب، مشيداً بروح التعاون والعلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين دائماً، ومتمنياً التوفيق للاعب في مهمته مع الفريق خلال فترة البطولة.