استقبال مونديالي لماك أليستر

لندن (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

حظي أليكسيس ماك أليستر باستقبال خاص لدى عودته إلى صفوف فريق برايتون الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب تتويجه مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

وشارك لاعب خط الوسط ماك أليستر أساسياً في ست من المباريات السبع للمنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر، وقد سجل للمنتخب في المباراة التي انتهت بالفوز على بولندا 2 / صفر في دور المجموعات، وصنع هدفاً لأنخيل دي ماريا في المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي.

ورفع ماك أليستر كأس العالم برفقة باقي لاعبي المنتخب الأرجنتيني في استاد لوسيل في 18 ديسمبر الماضي، وقد أتيحت له الفرصة لتكرار ذلك لدى عودته إلى ملعب تدريب برايتون. ووسط زملائه ومسؤولي الفريق، رفع اللاعب البالغ من العمر نموذج محاكاة لكأس العالم وسط تصفيق وهتافات، ورشه بقصاصات ملونة بألوان المنتخب الأرجنتيني.

ورغم أنه وقع عقداً جديداً لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتمديد لعام آخر مع برايتون في أكتوبر، ارتبط اسم ماك أليستر بشكل كبير بإمكانية الرحيل عن الفريق. وتردد أن يوفنتوس الإيطالي مرشح لضم اللاعب، كما ضمت قائمة الفرق المرشحة للحصول على خدماته، ليفربول وأرسنال وتشيلسي.