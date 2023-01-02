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سلطان بن حمدان يتفقد مزاينة الإبل في مهرجان محمد بن زايد

سلطان بن حمدان يتفقد مزاينة الإبل في مهرجان محمد بن زايد
2 يناير 2023 20:18


عجمان (وام)
تفقد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن موقع مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023» المقام في عجمان.
واطلع معاليه على مشاركات مُلاك الإبل في منافسات اليوم الثاني من مزاينة الإبل ضمن سن الحقايق التي تشمل أشواط «شرايا محليات عام لأبناء القبائل، تلاد محليات عام لأبناء القبائل، شرايا محليات لأبناء القبائل، مهجنات أصايل عام لأبناء القبائل».
وتشهد مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل مشاركات واسعة من مُلاك الإبل من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ومتابعة كبيرة من محبي المزاينات والمسابقات التراثية.
وتتضمن هذه الدورة 24 شوطاً مخصصة لإبل أبناء القبائل ضمن فئة المحليات والمهجنات الأصايل، وخصص لها 240 جائزة قيمة موزعة على 6 فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، وتستمر مسابقات المزاينة الجمعة المقبل في التلة بإمارة عجمان.

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